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企業賺錢也做公益！聖祖24年投入教育 金門副縣長盛讚典範企業

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午舉行，聖祖總經理陳緣姿頒獎表揚獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午舉行，聖祖總經理陳緣姿頒獎表揚獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影

聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午在金門港旅運中心舉行，有18名學生獲獎，金門副縣長李文良、聖祖總經理陳緣姿主持並頒獎，勉勵學子珍惜學習環境、持續精進，未來學成返鄉服務，回饋地方。

李文良致詞時表示，聖祖不僅是一家成功企業，更難得的是多年來持續將回饋社會落實於行動。他指出，許多企業事業有成，但像聖祖這樣從2002年開始長期投入獎助學金、照顧機場、港務及學校學生的企業並不多見，「真正令人敬佩的是這份回饋地方的心」。

李文良也勉勵獲獎學生，要把社會各界的支持化為未來成長的力量，未來有能力時，再把這份善意延續出去，「孩子是金門的未來，孩子好，金門未來就會更好。」他最後更幽默表示，希望聖祖「多賺一點、多回饋一點」，引起現場笑聲。

聖祖股份公司表示，企業秉持「取之社會，反哺教育」理念，由董事長葉錦湖有感於水頭商港及觀光產業從業人員的辛勞，特別設立獎學金制度，自2002年創立尚義機場獎學金以來，至今已持續24年，2022年更擴大至全縣中小學與大專院校，累計受惠學生超過3000人次，長期投入地方教育公益。

陳緣姿致詞時以「奮鬥是青春最亮麗的底色」勉勵獲獎學生；她表示，獎學金不只是對過去努力的肯定，更是對未來的期許，希望學生持續精進、自我突破；陳緣姿也強調，「企業走到哪裡，愛心就到哪裡」，盼透過實際行動減輕學生家庭負擔，並把善的力量持續在地方傳遞下去。

金門縣港務處處長許嘉興則表示，孩子在學業上的優秀表現，是家長最大的驕傲。他勉勵學生持續保持優異成績，「知識就是力量，人才更是地方發展的重要基礎」。

許嘉興也感謝聖祖長期協助港務推動業務，尤其自今年2月3日新旅運中心啟用後，持續協助港務營運及服務品質提升，期盼未來港務處與CIQS相關單位能持續攜手合作，共同提升金門港旅運服務能量。

由聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午在金門港旅運中心舉行，共有18名學生獲獎，獲獎學生與貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
由聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午在金門港旅運中心舉行，共有18名學生獲獎，獲獎學生與貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午舉行，金門副縣長李文良在致詞時肯定聖祖不僅是一家成功企業，更難得的是多年來持續將回饋社會落實於行動。記者蔡家蓁／攝影
聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午舉行，金門副縣長李文良在致詞時肯定聖祖不僅是一家成功企業，更難得的是多年來持續將回饋社會落實於行動。記者蔡家蓁／攝影

聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午舉行，聖祖總經理陳緣姿致詞時以「奮鬥是青春最亮麗的底色」勉勵獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午舉行，聖祖總經理陳緣姿致詞時以「奮鬥是青春最亮麗的底色」勉勵獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影

由聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午在金門港旅運中心舉行，金門副縣長李文良、聖祖總經理陳緣姿頒獎表揚國小獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
由聖祖股份有限公司主辦的「115年水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，今天上午在金門港旅運中心舉行，金門副縣長李文良、聖祖總經理陳緣姿頒獎表揚國小獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影

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