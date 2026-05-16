高雄打通後勁溪八涳橋防洪瓶頸 新橋拚11月通車

汛期與梅雨鋒面將至，高雄市水利局推動後勁溪流域防洪改善工程，完成曹公新圳匯流口及八涳橋關鍵段打通作業，新建八涳橋預計今年11月開放通行。

水利局今天透過新聞稿表示，曹公新圳、獅龍溪與後勁溪交會處，過去在強降雨時容易因匯流不順造成水位抬升；八涳橋橋台通洪寬度不足，也是影響河道通洪效率關鍵瓶頸。

水利局表示，為爭取防汛時效，施工團隊採取分區施工、機具調度及工序銜接等方式，加速八涳橋舊橋拆除及曹公新圳護岸瓶頸打除，已如期完成10日前匯流口打通；15日前八涳橋瓶頸排除目標。

水利局表示，除工程瓶頸點改善外，也同步辦理曹公新圳全線清疏，預計5月底前完成4.65公里河道淨空，清除土方約3.5萬立方公尺；上游完成夢裡、十九灣滯洪池合計約21.2萬噸滯洪量，也將配合發揮調節效果，整體可望降低水位達1公尺。

水利局強調，此次工程改善外界長年關注的仁武、鳥松地區排水瓶頸；後續將持續巡檢、維護與掌握天候變化，確保各項防汛設施穩定運作。