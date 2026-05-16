大社淨山健行 陳其邁：已編3千萬改善高雄山區環境

屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，最搶眼機型包含捍衛戰士中的F14及幻象2000噴射、F-104星式戰鬥機、T-6德州佬式教練機，現場還有多架C119老母雞航迷大集合，場面壯觀，主辦單位交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處結合科技創新與觀光行銷，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。

2026-05-16 14:24