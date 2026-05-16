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大社淨山健行 陳其邁：已編3千萬改善高雄山區環境
高雄市長陳其邁今天到高雄大社區出席環保淨山活動，提到高雄市政府近年編列約3000萬元預算，推動山區環境改善與設施提升，鼓勵民眾參與山林維護，實踐淨零綠生活。
陳其邁上午出席大社區觀音山風景區「清淨山林齊步行，環保淨山GoGoGo」活動，與民眾一同走入山林。他提到，近年持續推動山區環境改善，已編列新台幣約3000萬元預算，包括辦理步道及周邊環境整理、公共設施更新、安全設施強化等，盼提升整體遊憩品質。
依高雄市政府新聞稿，陳其邁致詞時表示，高雄擁有豐富自然資源與多元山林景觀，登山健行已成為民眾日常運動及親近自然方式，鼓勵全民多走入山林、養成規律運動習慣；也呼籲民眾落實無痕山林精神，垃圾自行帶下山，共同維護乾淨、安全登山環境，守護珍貴山林資產。
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