閣揆卓榮泰視察屏東六塊厝 宣示高鐵東進「我們是下定決心」

行政院長卓榮泰今天南下屏東視察高鐵屏東站特定區與六塊厝開發計畫，宣示這是高鐵東進第一塊拼圖，六塊厝未來將串聯高鐵、台鐵、科學園區、產業園區與國際棒球場，成為「六星級雙鐵新核心」，更喊話「屏東跟台北，距離不是問題，決心就能解決問題」。

卓榮泰表示，從2020年12月慎重拍板高鐵方案後，自己多次來到屏東，這次再度南下就是要協助屏東六大重大建設如期推進。

他說，高鐵屏東站特定區將以六塊厝為核心，整合高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站西移、屏東科技產業園區、屏東科學園區、屏科實驗中學以及屏東國際棒球場等六大建設，「以後這會是屏東一個六星級的雙鐵新核心」。

「台鐵六塊厝車站西移，是高鐵東進的重要起點」，卓榮泰說，這代表什麼？代表高鐵東進這一項，我們是下定決心。這是第一塊拼圖，第一塊拼圖拼得好，就能從周圍一直把它拼過來，所以我們特別特別地重視。

除了交通建設，卓榮泰也強調，交通部觀光署提出的兆元觀光產業，已列入十三項重要國家產業計畫中，是重要的戰略產業，希望未來屏東及南商也能做出極大的項獻，其中「北迴之巔」與「微笑南灣」計畫，我們是寄予厚望的，大鵬灣與墾丁，將成為南台灣重要亮點。

未來高鐵若延伸至屏東，旅客除了可就近觀賞棒球賽，也能串聯大鵬灣、墾丁觀光廊帶，帶動南部兆元觀光產業發展。卓榮泰並要求縣府提前提出串聯交通規畫，讓後續工程能與高鐵同步推動，「甚至能夠跟高鐵同時有所進展、同時並進」。

卓榮泰也提到，今天如果沒有來這裡看，也很難想像有這麼漂亮的大樹就在我們的工區裡面；也很難想像這麼頻密的鐵道運輸，是一再地在我們背後呼嘯而過。，因此未來工程除了施工，也必須把樹木保留、替代道路與鐵道運輸衝擊納入工程條件，「所有的工程，都要跟大自然融合在一起」。

「只要為這裡好，要為這裡的重要發展能夠團結一心，中央就可以下定決心給予更多更多的協助」，希望中央地方「一條龍合作」，讓六塊厝六大建設如期完成。一條龍的建設，才是我們圓滿合作的終點。屏東跟台北，距離不是問題，決心就能解決問題。

行政院長卓榮泰今早視察屏東六塊厝高鐵屏東站特定區，宣示高鐵東進，「我們是下定決心」。記者劉學聖／攝影