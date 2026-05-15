澎湖全民防疫音樂會 緬懷首位抗煞醫師林重威

首位抗SARS殉職醫師林重威是澎湖子弟，馬公市今晚在重威紀念公園，舉辦全民防疫倡導音樂會，除緬懷林重威，也期盼防疫觀念落實在全民心中，現場氣氛溫馨感人。

「海風不止・守護未歇」全民防疫倡導音樂會今晚在馬公重威紀念公園登場，現場湧入近300名民眾，馬公市長黃健忠、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、市代會主席歐銀花、民主進步黨澎湖縣黨部主委顏家康、林重威基金會董事長林亨華等人都到場與會。

黃健忠表示，從2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）到後來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病），社會歷經2次重大疫情，讓民眾理解公共衛生的重要，因此防疫不只是疫情發生時的短期工作，而是平時生活習慣與公共意識的累積；唯有建立正確健康觀念，才能真正守護自己、家人與城市。

黃健忠指出，馬公市自去年首次以音樂會形式推動全民防疫倡導，今年持續辦理，希望透過藝文方式，讓防疫觀念、人本關懷與社會互助精神，能更貼近民眾，也讓更多年輕世代理解這段屬於台灣的公共衛生記憶。

林重威的父親林亨華表示，經歷SARS與COVID-19後，社會更能理解醫護人員肩負的責任與壓力；防疫工作從來不是少數人的事情，而是全民共同守護的課題，彼此關心、尊重專業及建立正確健康觀念，這都是社會面對未來挑戰的重要力量。

這場音樂會，分別由馬公國小音樂班、中興國小星奇兒童合唱團、菊之音管絃樂團與星聲代女聲合唱團等藝文團隊擔綱演出。

林重威是澎湖優秀子弟，學業成績優異，學成分發在台北和平醫院服務，因處理SARS患者時遭感染，搶救不治，是國內首位抗SARS殉職的醫師，並入祠忠烈祠。