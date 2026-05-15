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謝銘洋訪視金門法院 討論擴大遠距視訊等議題
司法院代理院長謝銘洋今天訪視金門高分院、地院，並在與法官座談中針對離島地理條件，是否再擴大遠距視訊適用範圍、因應案件增加所需增援人力規劃等進行討論。
謝銘洋今天訪視福建高等法院金門分院及金門地方法院，除參觀國民法官法庭與地下室新落成少年家事辦公室等設施，並與金門高分院院長邱志平、金門地院院長陳信旗等進行座談交流。
根據金門地院發布新聞稿，與會者提出針對離島特殊地理條件，就是否再擴大遠距視訊適用範圍、語音辨識系統放寬使用、因應案件增加所需增援人力規劃、建置國民法官關連空間及各項必要修繕工程、司法園區短中長期推動計畫等司法行政、審判實務問題提出建言。謝銘洋及與會司法行政廳、人事處各單位均予回應，並將於會後帶回司法院具體研議。
新聞稿中，謝銘洋致詞表示，隨數位科技嶄新進展，司法院同步推動人工智慧、數位化與無紙化等各項政策，以期提升行政效率與案件處理品質，減輕法官與書記官等負擔。
謝銘洋說，在商用AI人工智慧技術日益成熟之際，已積極研議導入相關輔助工具，提升判決案例檢索、資料彙整、爭點整理等效率，並建議善用法庭語音辨識系統，以減輕書記官製作筆錄負擔，另推動卷宗數位化歸檔流程，以降低實體儲存空間勞費需求，提升整體辦案效能，兼顧審判品質與法官、書記官等合理工作負擔。
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