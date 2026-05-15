澎湖馬公市代提發振興禮金 市所：再研議

澎湖5鄉加碼發放振興經濟禮金，僅剩人口最多的馬公市未跟進，有市民代表提案發放1萬元，市所今天表示，全市有6萬多人，若每人發放1萬元，所需經費龐大，財政無法負荷，但會再研議。

馬公市民代表吳仁祥等人今天向代表會提案指出，因應近年經濟環境波動及通膨壓力影響，民間消費力道趨於保守，提議市公所辦理「振興經濟民生禮金」，每名市民發放新台幣1萬元，以紓緩民生物資上漲壓力、帶動市場消費，獲與會代表通過。

馬公市公所表示，馬公市人口近6萬3000人，若每人發放1萬元，所需經費高達6億餘元，以市所現有財政無法負荷，但會再研議。

政府去年底發放振興經濟禮金，澎湖5鄉考量近年物價上漲、民生負擔增加，在公所財政允許下，陸續決定加碼發放。其中白沙鄉、西嶼鄉及七美鄉各發放1萬元，望安鄉發放1萬5000元、湖西鄉5000元。