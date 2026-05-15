聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖馬公市代提發振興禮金 市所：再研議
澎湖5鄉加碼發放振興經濟禮金，僅剩人口最多的馬公市未跟進，有市民代表提案發放1萬元，市所今天表示，全市有6萬多人，若每人發放1萬元，所需經費龐大，財政無法負荷，但會再研議。
馬公市民代表吳仁祥等人今天向代表會提案指出，因應近年經濟環境波動及通膨壓力影響，民間消費力道趨於保守，提議市公所辦理「振興經濟民生禮金」，每名市民發放新台幣1萬元，以紓緩民生物資上漲壓力、帶動市場消費，獲與會代表通過。
馬公市公所表示，馬公市人口近6萬3000人，若每人發放1萬元，所需經費高達6億餘元，以市所現有財政無法負荷，但會再研議。
政府去年底發放振興經濟禮金，澎湖5鄉考量近年物價上漲、民生負擔增加，在公所財政允許下，陸續決定加碼發放。其中白沙鄉、西嶼鄉及七美鄉各發放1萬元，望安鄉發放1萬5000元、湖西鄉5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。