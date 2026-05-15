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高雄乳房外科醫院遭控偷拍 衛生局查獲監視器
高雄市左營區一間乳房外科醫院昨天遭民眾指控偷拍病患隱私，衛生局表示，未在手術室查獲隱藏式攝錄設備，但乳房攝影室設有監視器，已責令院方拆除，並將全案移送檢警釐清。
一名網友昨天在社群媒體Threads上發文表示，左營區某家乳房外科醫院涉嫌偷拍病患隱私，更在手術室內裝設監視錄影器，嚴重侵害病患隱私。
高雄市衛生局今天表示，昨天接獲檢舉後，會同警方前往醫院進行無預警稽查，雖未在手術室查獲隱藏式攝錄設備，但發現乳房攝影室設有監視器，涉及高度隱私空間攝錄問題，已責令院方立即拆除，並將全案移送檢警進一步釐清。
衛生局表示，依據衛福部「高度隱私」原則，乳房攝影室應屬高度隱私空間，設有監視器且未經病患同意即攝錄隱私部位，恐有侵害隱私疑慮。
涉案乳房外科醫院今天發出聲明表示，網路流傳內容指稱院內醫師涉嫌在手術房、診間違法側錄及洩漏女性病患個資皆非事實，衛生局與警方14日已到院內檢測，包括手術室、診間、放射科及廁所等空間無任何違法。
院方指出，針對不實言論，已委任律師追究散布不實訊息者的刑事及民事責任，今天已至警局提出刑事告訴。若民眾對醫院有疑慮，可直接聯繫院方查詢與說明。
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