2026高雄國際旅展盛大登場！ 優惠下殺民眾瘋搶

南台灣年度旅遊市場盛事，由高雄市旅行商業同業公會主辦的「2026高雄市旅行公會國際旅展」今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，共近430個展位盛大參展，現場推出旅展限定優惠、超值好康與滿額抽獎活動，吸引大批民眾一早排隊入場，搶攻暑假與下半年旅遊商機。主辦單位與參展廠商聯手推出「展場限定」隱藏版讓利方案，對抗全球油價持續攀升帶動航空票價飆漲、消費者觀望情緒轉濃的市場現況。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，今年旅展不僅匯聚全球最新旅遊資訊，更整合機票、行程、飯店與郵輪優惠，打造南台灣最完整的一站式旅遊採購平台，讓民眾一次掌握最熱門的旅遊趨勢與最划算的出遊方案。此外，主辦單位特別推出消費滿額抽獎活動，凡於展期間現場消費滿新台幣6,000元（含）以上，即可獲得抽獎資格，獎項包括高級溫泉酒店住宿券，以及最受矚目的「高雄或台南出發不限航點來回機票」等多項大獎，讓民眾不僅買得便宜，還有機會把夢想旅程直接帶回家。

2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠，參觀民眾擠爆。記者劉學聖／攝影

2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠，參觀民眾擠爆。記者劉學聖／攝影