快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

2026高雄國際旅展盛大登場！ 優惠下殺民眾瘋搶

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠。記者劉學聖／攝影
2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠。記者劉學聖／攝影

南台灣年度旅遊市場盛事，由高雄市旅行商業同業公會主辦的「2026高雄市旅行公會國際旅展」今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，共近430個展位盛大參展，現場推出旅展限定優惠、超值好康與滿額抽獎活動，吸引大批民眾一早排隊入場，搶攻暑假與下半年旅遊商機。主辦單位與參展廠商聯手推出「展場限定」隱藏版讓利方案，對抗全球油價持續攀升帶動航空票價飆漲、消費者觀望情緒轉濃的市場現況。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，今年旅展不僅匯聚全球最新旅遊資訊，更整合機票、行程、飯店與郵輪優惠，打造南台灣最完整的一站式旅遊採購平台，讓民眾一次掌握最熱門的旅遊趨勢與最划算的出遊方案。此外，主辦單位特別推出消費滿額抽獎活動，凡於展期間現場消費滿新台幣6,000元（含）以上，即可獲得抽獎資格，獎項包括高級溫泉酒店住宿券，以及最受矚目的「高雄或台南出發不限航點來回機票」等多項大獎，讓民眾不僅買得便宜，還有機會把夢想旅程直接帶回家。

2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠，參觀民眾擠爆。記者劉學聖／攝影
2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠，參觀民眾擠爆。記者劉學聖／攝影

2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠，參觀民眾擠爆。記者劉學聖／攝影
2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠，參觀民眾擠爆。記者劉學聖／攝影

2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠。記者劉學聖／攝影
2026高雄市旅行公會國際旅展今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，現場推出限定優惠。記者劉學聖／攝影

高雄 旅展

延伸閱讀

金門觀光大進擊！高雄旅展祭3重好禮、住宿券與金廈船票大放送

TTE旅展暖身戰開跑 易遊網祭5元機票拚暑假商機

華航TTE線上旅展搶先開跑 首爾走就走六千有找

華航TTE線上旅展搶先開跑 Seoul走就走六千有找

相關新聞

跨海送暖 30餘名獅友前進金門家扶捐民生物資助弱勢

新象山獅子會攜手多個獅子會及企業，今天跨海前往金門展開公益之旅，首站即前往金門家扶中心捐贈民生物資，盼協助弱勢家庭減輕生活負擔，此次共有30餘名獅友參與，捐贈沙拉油、白米、衛生紙、洗碗精及清潔用品等日常必需品，將於家扶每月發放扶助金時，由社工轉交扶助家庭。

炎亞綸甜點可麗露爆出包「吃到頭髮」 高市衛生局查出是刷毛掉落

藝人炎亞綸甜點品牌「HOHOS火火選物」4月推出全新甜點主打迷你可麗露、限量現烤，有消費者在Threads發文抱怨，開心購買後，竟在可麗露內吃到頭髮，還能直接拉出半截髮絲，直呼「真的很噁心」。高市衛生局查出是毛刷上的刷毛掉落烤模所致，業者允諾加強人員教育訓練。

2026高雄國際旅展盛大登場！ 優惠下殺民眾瘋搶

南台灣年度旅遊市場盛事，由高雄市旅行商業同業公會主辦的「2026高雄市旅行公會國際旅展」今天起一連四天在高雄展覽館盛大登場，集結海內外觀光機構、各縣市政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪及旅遊相關產業，共近430個展位盛大參展，現場推出旅展限定優惠、超值好康與滿額抽獎活動，吸引大批民眾一早排隊入場，搶攻暑假與下半年旅遊商機。主辦單位與參展廠商聯手推出「展場限定」隱藏版讓利方案，對抗全球油價持續攀升帶動航空票價飆漲、消費者觀望情緒轉濃的市場現況。

「翻開鱟繪本 看見金門海洋危機」 金門水試所12場巡迴進校園

金門縣水產試驗所持續推動海洋教育向下扎根，今年攜手國立金門大學海洋邊境系合作大學社會責任實踐（USR）計畫，以「鱟立體書」互動繪本為核心教材，深入校園推廣海洋保育觀念，因校園回響熱烈，水試所宣布將於下半年再加碼開放12場「鱟繪本到校宣導」，提供縣內國小及幼兒園線上申請，希望讓更多孩子從故事中認識海洋、親近海洋。

海巡巡防艦「東港艦」命名下水 周春米到場祝賀擲瓶

海洋委員會海巡署今天上午在位於高雄的中信造船公司舉辦第12艘600噸級巡防艦CG615「東港艦」命名下水典禮，屏東縣長周春米及海委會主委管碧玲都親自到場祝賀，盼東港艦守護國土安全、漁民生計，管碧玲更喊話研擬明年東港黑鮪魚季要由「東港艦」噴水慶祝迎接「第一鮪」進港。

汛期來臨高雄消防整備 山區野溪射拋繩槍救人

汛期將至，高雄市消防局強化水域救援，在高雄市那瑪夏區民權大橋下河床，辦理水域救援演練，透過情境模擬與實地操作，提升消防人員面對突發水域事故的應變能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。