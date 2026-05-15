無人機偵查敵情 東指部忠義操演驗證部隊應處能力

東引地區指揮部日前實施忠義操演，模擬敵軍從東引島澳底地區登陸進犯。國軍以無人機實施敵情偵查，並藉由實兵、實地、實戰方式，驗證部隊整體應處能力。

陸軍東引地區指揮部今天發布新聞資料指出，為強化防區整體作戰能力，日前實施忠義操演，模擬敵軍從東引島澳底地區登陸進犯，在各級指揮管制下，依序演練反登陸作戰、灘岸戰鬥等項目。

東指部表示，演練過程中，首先由無人機實施敵情偵查，再由各據點火炮及建制武器，對目標區域實施實彈射擊。透過狀況誘導與臨機處置，訓練幹部指揮程序與部隊協同作戰能力，並驗證兵、火力配置適切性，使官兵熟稔各式武器操作及射擊要領，提升戰場應變與心理抗壓能力。

東指部說，此次操演採實兵、實地、實戰方式，驗證部隊平時訓練成果與整體應處能力外，並結合無人機等新式作戰方式，強調反制作為，展現國之北疆防衛堅強實力。

東引地區指揮部指揮官馮少毅透過新聞資料強調，面對當前敵情威脅，防區官兵秉持「仗在哪裡打，就在哪裡訓」及「處處皆戰場、時時做訓練」精神，持續落實各項戰演訓任務，熟悉戰場環境與作戰，展現國軍「同島一命、寸土不讓」的堅定意志，維護東引地區整體安全。