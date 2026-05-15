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前主管涉霸凌判賠 高雄市府：記過並調任非主管職

中央社／ 高雄15日電

高雄市人事處前主管遭控長期以不當言語辱罵部屬，並經法院判決須賠償8萬6800元。市府表示，對職場霸凌零容忍，在法院判決前已調查完畢，後續記過處分，並調任非主管職。

高雄市政府人事處今天透過新聞稿表示，此案經人事處員工提出職場霸凌申訴，保訓會於民國114年7月要求機關依法妥處，人事處依同年7月1日施行的「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，召開防護委員會並成立調查小組進行調查。

人事處表示，調查委員皆由外聘學者專家組成，經調查後，防護委員會於114年9月決議認定職場霸凌成立，結果也與後續法院民事判決內容相符。

市府指出，涉案前主管除遭記過處分外，也因主管言行失當、不適任管理職務，已調整為非主管職；考量人事主管應具示範作用，該名前主管去年考績也核列乙等，以昭公信。

人事處強調，所有懲處措施都在法院判決前即依行政程序完成，市府對案件秉持公平、公正與專業態度處理，絕無包庇或循私情事，未來也將持續加強主管管理職能訓練與職場霸凌防治宣導，營造友善安全的工作環境。

根據法院判決，遭控霸凌的人事處前主管在任職期間，多次於公開場合以不雅字眼辱罵下屬，甚至涉及言語恐嚇。法官認為相關言行已侵害部屬人格權與名譽權，判決須賠償精神慰撫金及相關費用共新台幣8萬6800元。

高雄 職場霸凌

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