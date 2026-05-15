快訊

拚生意不忘祭五臟廟！黃仁勳北京美食清單曝光 一喝「豆汁兒」秒喊：什麼東西

集氣！温嵐驚傳「敗血性休克」 進加護病房最新狀況曝光

直播／台灣成美中關係最危險變數？ 國際專家解析大國博弈策略

聽新聞
0:00 / 0:00

炎亞綸甜點可麗露爆出包「吃到頭髮」 高市衛生局查出是刷毛掉落

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
炎亞綸甜點可麗露被爆「吃到頭髮」，衛生局今天派員稽查製造工場。圖／高雄市衛生局提供
炎亞綸甜點可麗露被爆「吃到頭髮」，衛生局今天派員稽查製造工場。圖／高雄市衛生局提供

藝人炎亞綸甜點品牌「HOHOS火火選物」4月推出全新甜點主打迷你可麗露、限量現烤，有消費者在Threads發文抱怨，開心購買後，竟在可麗露內吃到頭髮，還能直接拉出半截髮絲，直呼「真的很噁心」。高市衛生局查出是毛刷上的刷毛掉落烤模所致，業者允諾加強人員教育訓練。

該名消費者表示，原本以為是因期間限定、現場人潮多，製作過程才會有疏失，但事後上網搜尋，卻發現自己並非第一位受害者，讓她質疑現場工作人員是否有確實配戴髮帽與落實衛生管理，她也說，因產品已開封、無法退貨，只能直接丟棄，坦言「真的很想哭」。

貼文曝光後，引發大批網友討論，有人留言認為太誇張，也有人分享曾遇過類似情況，不過也有網友懷疑是刻意抹黑。對此，原PO強調「不是黑稿，是真事」。

針對爭議HOHOS回應，經確認是刷烤模過程中，毛刷纖維不慎掉落所致，並向消費者致歉、退費，允諾將再加強製程檢查與品質控管。

衛生局也派員前往該製造場所查察，責令業者依食安相關法規，加強從業人員教育訓練及設備衛生管理，以維護消費者食安全。

另外，稽查人員在現場發現製程設備器具汰換，以及進入作業區人員未落實衛生管理、烘烤區地板破損、部分食材未離地、未覆蓋、出風口及瓦斯爐不潔、清潔用具未專區存放等缺失，責令業者限期改善，以落實食品安全衛生管理，屆期未改善，將依違反食安法第8條及同法第44條規定，處新台幣6萬元、以上2億元以下罰鍰。

炎亞綸甜點可麗露被爆「吃到頭髮」，衛生局今天派員稽查製造工場。圖／高雄市衛生局提供
炎亞綸甜點可麗露被爆「吃到頭髮」，衛生局今天派員稽查製造工場。圖／高雄市衛生局提供

炎亞綸 食安 衛生局

延伸閱讀

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

以前很潮！85度C變摳腳阿伯聚集地 網曝最大敗筆：整天都菸味

遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長

醫美集團控「假稽查真搜索」嚇哭女店員 高市衛生局反擊監視器133支

相關新聞

炎亞綸甜點可麗露爆出包「吃到頭髮」 高市衛生局查出是刷毛掉落

藝人炎亞綸甜點品牌「HOHOS火火選物」4月推出全新甜點主打迷你可麗露、限量現烤，有消費者在Threads發文抱怨，開心購買後，竟在可麗露內吃到頭髮，還能直接拉出半截髮絲，直呼「真的很噁心」。高市衛生局查出是毛刷上的刷毛掉落烤模所致，業者允諾加強人員教育訓練。

跨海送暖 30餘名獅友前進金門家扶捐民生物資助弱勢

新象山獅子會攜手多個獅子會及企業，今天跨海前往金門展開公益之旅，首站即前往金門家扶中心捐贈民生物資，盼協助弱勢家庭減輕生活負擔，此次共有30餘名獅友參與，捐贈沙拉油、白米、衛生紙、洗碗精及清潔用品等日常必需品，將於家扶每月發放扶助金時，由社工轉交扶助家庭。

「翻開鱟繪本 看見金門海洋危機」 金門水試所12場巡迴進校園

金門縣水產試驗所持續推動海洋教育向下扎根，今年攜手國立金門大學海洋邊境系合作大學社會責任實踐（USR）計畫，以「鱟立體書」互動繪本為核心教材，深入校園推廣海洋保育觀念，因校園回響熱烈，水試所宣布將於下半年再加碼開放12場「鱟繪本到校宣導」，提供縣內國小及幼兒園線上申請，希望讓更多孩子從故事中認識海洋、親近海洋。

海巡巡防艦「東港艦」命名下水 周春米到場祝賀擲瓶

海洋委員會海巡署今天上午在位於高雄的中信造船公司舉辦第12艘600噸級巡防艦CG615「東港艦」命名下水典禮，屏東縣長周春米及海委會主委管碧玲都親自到場祝賀，盼東港艦守護國土安全、漁民生計，管碧玲更喊話研擬明年東港黑鮪魚季要由「東港艦」噴水慶祝迎接「第一鮪」進港。

汛期來臨高雄消防整備 山區野溪射拋繩槍救人

汛期將至，高雄市消防局強化水域救援，在高雄市那瑪夏區民權大橋下河床，辦理水域救援演練，透過情境模擬與實地操作，提升消防人員面對突發水域事故的應變能力。

金門觀光大進擊！高雄旅展祭3重好禮、住宿券與金廈船票大放送

金門縣政府於今天起至18日參加在高雄展覽館登場的「高雄旅行公會國際旅展」，今年金門館首度推出「消費滿額3重好禮」活動，民眾現場消費不僅可獲得滿額贈品，還有機會抽中機票、大膽島船票、金廈船票與住宿券等多項大獎，結合旅展限定行程與在地特產優惠，提前為暑假與秋季旅遊暖身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。