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跨海送暖 30餘名獅友前進金門家扶捐民生物資助弱勢
新象山獅子會攜手多個獅子會及企業，今天跨海前往金門展開公益之旅，首站即前往金門家扶中心捐贈民生物資，盼協助弱勢家庭減輕生活負擔，此次共有30餘名獅友參與，捐贈沙拉油、白米、衛生紙、洗碗精及清潔用品等日常必需品，將於家扶每月發放扶助金時，由社工轉交扶助家庭。
新象山獅子會表示，此次公益行動除新象山獅子會外，也結合儷緻、國際、建合、石牌、佰富、亮點、永康等獅子會，以及帝王食補薑母鴨等企業共同響應，希望透過實際行動，把愛送到離島弱勢家庭手中。
獅子會成員抵達金門後，除捐贈物資，也參訪家扶中心並聽取簡報，進一步了解金門家扶深耕在地59年的服務內容。參與獅友表示，做愛心並非「一個人做很多」，而是「每個人都做一點點」，就能凝聚成幫助弱勢家庭的大力量。
金門家扶中心主任洪依帆表示，感謝新象山獅子會歷屆會長及會員長期關懷弱勢兒童與家庭，這次在第七屆會長陳有昇引薦下，第九屆會長張耿豪再度率隊到金門送暖，不僅讓扶助家庭感受到社會溫暖，也發揮拋磚引玉效果。
洪依帆指出，這批生活物資都是家庭日常高消耗用品，對經濟弱勢家庭而言，可有效減少日常開支。她也歡迎民眾來金門旅遊時，能將公益行程納入旅程，一同關懷離島弱勢兒少。
隨著暑假將至，金門家扶目前也正規劃暑期生活營、課輔班及夏令營，希望穩定照顧弱勢兒童的學習、安全與餐食需求，並呼籲社會各界持續支持弱勢兒少服務工作。
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