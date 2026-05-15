「翻開鱟繪本 看見金門海洋危機」 金門水試所12場巡迴進校園

金門縣水產試驗所持續推動海洋教育向下扎根，今年攜手國立金門大學海洋邊境系合作大學社會責任實踐（USR）計畫，以「鱟立體書」互動繪本為核心教材，深入校園推廣海洋保育觀念，因校園回響熱烈，水試所宣布將於下半年再加碼開放12場「鱟繪本到校宣導」，提供縣內國小及幼兒園線上申請，希望讓更多孩子從故事中認識海洋、親近海洋。

金門縣水試所表示，活動以國小二年級以下及幼兒園學生為主要對象，考量低年級學童的學習特性，課程採互動說故事方式進行，透過立體書、情境問答與趣味互動，引導孩子認識鱟的生態特性、棲地環境，以及海洋廢棄物與棲地破壞等議題，讓海洋保育觀念從小萌芽。

此次「鱟立體書到校巡迴推廣計畫」，也是金門大學USR計畫的重要實踐內容，由水試所負責教材設計與培訓，培養學生具備海洋知識、故事解說與互動教學能力，再由完成培訓的大學生實際走入校園，擔任海洋教育推廣者。學生不只把課堂知識帶進地方，也透過與學童互動，重新理解海洋與地方生活的連結。

水試所指出，海洋保育不只是環境議題，也與地方文化、漁村產業及居民生活息息相關。透過USR計畫，希望建立「大學走入地方、地方成為教室」的合作模式，讓青年在參與過程中累積實務經驗，也提升對家鄉的認同感與參與感。

水試所長李佳發表示，水試所長年投入海洋資源調查、漁村文化推廣及海洋保育教育，未來也將持續結合學校與地方資源，深化海洋教育推廣工作。他認為，透過長期合作，不僅能培育在地海洋教育人才，也有助於強化青年留鄉、返鄉投入地方發展的意願，為金門海洋教育與地方創生累積更多能量。

水試所表示，「鱟繪本到校宣導」將於6月至11月間辦理（不含暑假），共開放12場次供學校線上申請，活動將由水試所環境教育講師到校授課，歡迎金門縣各國小及幼兒園踴躍申請。