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國防遭刪恐衝擊高雄產業 陳其邁：藍白仍未說清原因

中央社／ 高雄15日電

高雄市議員關注國防預算遭刪對高雄產業影響，其中涉及無人機、無人艇等經費遭刪減恐衝擊南部產業。市長陳其邁表示，國民黨、民眾黨至今未說清楚為何把這些經費砍掉。

無黨籍高雄市議員張博洋今天在市政總質詢時表示，立法院通過的國防預算版本與行政院原提版本落差達4700億元，其中商業採購、國內委製等牽涉國防產業自主項目遭排除，恐造成南部傳產訂單雪上加霜，籲市府儘速盤點影響範圍。

張博洋也說，國民黨高雄市長參選人柯志恩一面配合黨中央國防策略砍產業鏈預算，一面用關心傳產騙名聲，「根本雙面刀鬼」。

陳其邁答詢表示，國民黨與民眾黨刪減無人機、無人艇及AI協助決策等預算項目，至今未清楚說明理由；在東亞地緣政治與安全環境改變下，若台灣反而限縮國防投資，不僅對國際釋放錯誤訊號，也將影響國安與產業發展。

陳其邁指出，高雄擁有完整航太、造船與軍工產業鏈，包括台船及相關艦艇製造體系，近年也有業者洽談在高雄發展無人機產業；若能結合國家政策與國際技術合作，將有助傳統產業升級轉型。他強調，國防預算不只是國防政策，更是高雄重要經濟政策。

陳其邁說，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆及柯志恩，都應對國防預算與產業政策清楚表態，「不能一邊砍預算，又一邊說要幫助傳統產業」。

對此，柯志恩回應，在野黨並非刪除國防預算，而是主張相關委製與商購項目應回歸年度預算編列，而非透過特別條例處理，避免資源流向背景不明的「綠友友」公司。她強調，唯有讓國防預算常態化、正常化，並經國會嚴格監督，才能真正協助高雄軍工產業發展。

賴瑞隆則表示，全力支持1.25兆元國防特別預算，認為高雄作為國防產業重鎮，國防預算關係國安、產業升級及勞工就業；若相關預算遭刪，將衝擊高雄造船、航太、零組件及無人載具產業未來發展，呼籲朝野共同支持國防與產業政策。

高雄 國防預算 陳其邁 柯志恩

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