海巡巡防艦「東港艦」命名下水 周春米到場祝賀擲瓶

海洋委員會海巡署今天上午在位於高雄的中信造船公司舉辦第12艘600噸級巡防艦CG615「東港艦」命名下水典禮，屏東縣長周春米及海委會主委管碧玲都親自到場祝賀，盼東港艦守護國土安全、漁民生計，管碧玲更喊話研擬明年東港黑鮪魚季要由「東港艦」噴水慶祝迎接「第一鮪」進港。

管碧玲致詞表示，十年國艦國造計畫自2018年啟動以來，預計建造141艘、總噸位高達3萬3220噸的國艦，計畫即將圓滿完成，展現國家強化海疆守護的決心，面對近年台海周邊灰色地帶襲擾、中共海警船越界及海底電纜防護等嚴峻挑戰，海巡早已超越傳統執法任務。

第12艘600噸級巡防艦CG615被命名為「東港艦」，上午在周春米與管碧玲見證下，擲瓶宣示下水，管碧玲期望具備優異機動性與「平戰轉換」機制的東港艦，成為維護海上治安與銜接整體防衛體系的重要戰力。

周春米表示，屏東身為全台唯一瀕臨台灣海峽、巴士海峽與太平洋3個海峽的農漁大縣，廣大漁民長年在海上「討海」的生計與安全，全賴海巡弟兄鼎力相助，如今有裝備更精良的600噸級巡防艦加入守護海疆，加上滿州鄉新完工的興海漁港也將有100噸級巡防艦長期進駐，將為地方漁民帶來更穩定的安定感。

周春米在典禮上也把握機會行銷地方觀光，宣布迎來第26個年頭的「屏東東港黑鮪魚觀光文化季」已正式開鑼，邀請各界親赴東港品嚐在地黑鮪魚。

管碧玲也提到，研擬明年東港黑鮪魚季「第一鮪」進港時，將由新艦噴水慶祝，展現海巡與地方共榮的緊密連結。

不過中信造船董事長韓碧祥則提到，其實國艦國造對中信造船來說並沒有賺錢「甚至還倒貼」，韓碧祥苦笑沒想到疫情、俄烏戰爭接連不斷帶來的衝擊，讓造船成本不斷上升，但中信「願賭服輸」，造艦品質絕無打折。

管碧玲則回應，在諸多經濟挑戰下，承造海巡艦艇的訂單往往面臨「打平甚至虧損」的壓力，但造船產業仍傾全力支持精心打造，是支撐台灣成為海洋國家最重要的「命運之柱」，未來將持續推動下一波造艦計畫深化國防實力，並以俗諺「樹頭徛乎在，毋驚樹尾做風颱」勉勵海巡同仁，期盼在中央、地方與民間攜手合作下，建構更安全的台灣海疆。

海巡第12艘600噸級巡防艦CG615被命名為「東港艦」，今天舉辦下水典禮。記者巫鴻瑋／攝影

海巡第12艘600噸級巡防艦CG615被命名為「東港艦」，今天舉辦下水典禮。記者巫鴻瑋／攝影