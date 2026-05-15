金門觀光大進擊！高雄旅展祭3重好禮、住宿券與金廈船票大放送

金門縣政府於今天起至18日參加在高雄展覽館登場的「高雄旅行公會國際旅展」，今年金門館首度推出「消費滿額3重好禮」活動，民眾現場消費不僅可獲得滿額贈品，還有機會抽中機票、大膽島船票、金廈船票與住宿券等多項大獎，結合旅展限定行程與在地特產優惠，提前為暑假與秋季旅遊暖身。

縣府觀光處表示，此次參展以交通部觀光署認證的「金門7大觀光亮點」為主軸，全面行銷金門多元旅遊特色，包括金門代表地標莒光樓、保存完整閩南聚落風貌的山后民俗文化村、中西合璧建築代表陳景蘭洋樓，以及近年深受遊客喜愛、具沉浸式體驗的經武酒窖導覽。

另外，能體驗「摩西分海」奇景的建功嶼、適合親子同遊的習山湖公園，以及充滿文創氛圍的十六藝文特區，也成為近年旅客到訪金門的人氣景點。

金門觀光處長許績鑫表示，縣府持續推動「友善金門、多元觀光」政策，希望透過旅展讓更多民眾看見金門四季皆宜的旅遊魅力；初夏氣候舒適，正是規劃離島旅行最佳時節，除熱門景點外，金門今年下半年也安排多項大型觀光活動接力登場。

其中包括擁有346年歷史的「浯島城隍文化季」、5月至6月舉辦的「購物嘉年華」、暑假期間的「親子嘉年華」，以及秋季傳承超過300年的「中秋博狀元餅」活動；10月起還有深受老兵族群喜愛的「老兵召集令」，希望延長觀光熱度。

此外，烈嶼鄉公所也將在旅展現場推廣季節限定的綠石槽景觀與「綠色岐蹟．寫生徵圖比賽」，行銷小金門自然生態特色。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，為搶攻初夏旅遊商機，公會此次整合推出「清爽金門 輕旅正當時」自由行3天2夜「機＋酒」優惠方案，以平日限定、兩人同行優惠價格吸客。多家旅行社也同步祭出旅展限定遊程，包括金環球旅行社「金門七大亮點」、育昇國際旅行社「來趣金門5金齊發」、鄉村旅行社「轉動金門－烈嶼新魅力 登大膽島三日遊」、寰運國際旅行社「愛去金門度假 探索金門三日」等，鎖定自由行、親子與深度旅遊市場。

此次金門館最大亮點之一，是首度推出「消費滿額3重好禮」。民眾現場消費滿1000元即可參加「通通有獎」活動，並加碼抽機票、大膽島船票、金廈船票、住宿券與金門特色伴手禮；消費滿2000元，再追蹤「樂遊金門」粉絲專頁，即可獲得限量金門文創小物。