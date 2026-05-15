快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

金門觀光大進擊！高雄旅展祭3重好禮、住宿券與金廈船票大放送

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府從今天起至18日參加在高雄展覽館登場的「高雄旅行公會國際旅展」，縣府邀請旅客可以來趟金門之旅。圖／金門縣政府提供
金門縣政府從今天起至18日參加在高雄展覽館登場的「高雄旅行公會國際旅展」，縣府邀請旅客可以來趟金門之旅。圖／金門縣政府提供

金門縣政府於今天起至18日參加在高雄展覽館登場的「高雄旅行公會國際旅展」，今年金門館首度推出「消費滿額3重好禮」活動，民眾現場消費不僅可獲得滿額贈品，還有機會抽中機票、大膽島船票、金廈船票與住宿券等多項大獎，結合旅展限定行程與在地特產優惠，提前為暑假與秋季旅遊暖身。

縣府觀光處表示，此次參展以交通部觀光署認證的「金門7大觀光亮點」為主軸，全面行銷金門多元旅遊特色，包括金門代表地標莒光樓、保存完整閩南聚落風貌的山后民俗文化村、中西合璧建築代表陳景蘭洋樓，以及近年深受遊客喜愛、具沉浸式體驗的經武酒窖導覽。

另外，能體驗「摩西分海」奇景的建功嶼、適合親子同遊的習山湖公園，以及充滿文創氛圍的十六藝文特區，也成為近年旅客到訪金門的人氣景點。

金門觀光處長許績鑫表示，縣府持續推動「友善金門、多元觀光」政策，希望透過旅展讓更多民眾看見金門四季皆宜的旅遊魅力；初夏氣候舒適，正是規劃離島旅行最佳時節，除熱門景點外，金門今年下半年也安排多項大型觀光活動接力登場。

其中包括擁有346年歷史的「浯島城隍文化季」、5月至6月舉辦的「購物嘉年華」、暑假期間的「親子嘉年華」，以及秋季傳承超過300年的「中秋博狀元餅」活動；10月起還有深受老兵族群喜愛的「老兵召集令」，希望延長觀光熱度。

此外，烈嶼鄉公所也將在旅展現場推廣季節限定的綠石槽景觀與「綠色岐蹟．寫生徵圖比賽」，行銷小金門自然生態特色。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，為搶攻初夏旅遊商機，公會此次整合推出「清爽金門 輕旅正當時」自由行3天2夜「機＋酒」優惠方案，以平日限定、兩人同行優惠價格吸客。多家旅行社也同步祭出旅展限定遊程，包括金環球旅行社「金門七大亮點」、育昇國際旅行社「來趣金門5金齊發」、鄉村旅行社「轉動金門－烈嶼新魅力 登大膽島三日遊」、寰運國際旅行社「愛去金門度假 探索金門三日」等，鎖定自由行、親子與深度旅遊市場。

此次金門館最大亮點之一，是首度推出「消費滿額3重好禮」。民眾現場消費滿1000元即可參加「通通有獎」活動，並加碼抽機票、大膽島船票、金廈船票、住宿券與金門特色伴手禮；消費滿2000元，再追蹤「樂遊金門」粉絲專頁，即可獲得限量金門文創小物。

金門縣政府參加「高雄旅行公會國際旅展」，今年首度推出「消費滿額3重好禮」活動，民眾現場消費不僅可獲得滿額贈品，還有機會抽中機票、大膽島船票、金廈船票與住宿券等多項大獎。圖／金門縣政府提供
金門縣政府參加「高雄旅行公會國際旅展」，今年首度推出「消費滿額3重好禮」活動，民眾現場消費不僅可獲得滿額贈品，還有機會抽中機票、大膽島船票、金廈船票與住宿券等多項大獎。圖／金門縣政府提供

金門 旅展 交通部

延伸閱讀

5元日韓機票明開搶！易遊網線上旅展1折起 17家航司優惠一次看

福容線上旅展開賣！住宿券最低1.8折 餐券1,067元起搶暑假

TTE旅展暖身戰開跑 易遊網祭5元機票拚暑假商機

金湖國小18學童勇闖比利時 跨越9000公里當「金門小外交官」

相關新聞

汛期來臨高雄消防整備 山區野溪射拋繩槍救人

汛期將至，高雄市消防局強化水域救援，在高雄市那瑪夏區民權大橋下河床，辦理水域救援演練，透過情境模擬與實地操作，提升消防人員面對突發水域事故的應變能力。

金門觀光大進擊！高雄旅展祭3重好禮、住宿券與金廈船票大放送

金門縣政府於今天起至18日參加在高雄展覽館登場的「高雄旅行公會國際旅展」，今年金門館首度推出「消費滿額3重好禮」活動，民眾現場消費不僅可獲得滿額贈品，還有機會抽中機票、大膽島船票、金廈船票與住宿券等多項大獎，結合旅展限定行程與在地特產優惠，提前為暑假與秋季旅遊暖身。

里港鄉代勾結包商 高屏交界淪垃圾山

屏東縣里港鄉代曾聰諭去年涉嫌勾結排水溝工程得標商，將超過一千三百公噸夾雜塑膠袋、玻璃等廢棄物的汙泥載至里港與高雄旗山交界的農牧用地棄置，試圖節省處理成本，橋頭地檢署昨偵結，依違反廢棄物清理法對曾聰諭、黃姓包商及陳姓司機等人提起公訴。

屏東滿州種植原生種有機黑豆 製成醬油、豆漿、保養品受歡迎

屏東縣滿州鄉是台灣最南端、最偏遠的鄉鎮之一，獨特的地理環境孕生出許多別具特色的農產品，包括黑豆、港口茶、雨來菇等。為了推廣鄉內農特產品，滿州農會今天舉辦農民節慶祝活動，同時表彰農業優良人員及模範農民。

金酒盃學生調酒大賽高雄盛大舉行 369隊參賽創新高

第四屆「金酒盃學生組全國調酒大賽」今天在高雄盛大舉行，吸引高達369組學生組隊報名，創下參賽規模新高。這項專為年輕世代打造的夢想舞台，四年內已累計吸引突破千名學生熱血參賽，主辦單位今年邁向多元跨界，將競技維度從專業調酒、餐飲服務技術延伸至品牌行銷領域，提供年輕學子一個更寬廣、更全面的跨域舞台，讓夢想不再受限於科系邊界。

屏東海生館幫企鵝健檢 抽血前這個步驟得先做

屏東海生館近期幫館內的企鵝、鳳頭海鸚鵡等極地動物，進行年度例行健康檢查，配合其生理特性，獸醫們也利用「小撇步」讓健檢更順利，像在抽血前先幫企鵝泡溫水，讓血管可以在皮膚表層更浮出一點，方便下針，整個健檢過程多了幾分暖心逗趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。