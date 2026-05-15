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米糠陷阱誘捕數百隻寄居蟹 屏東車城後灣海岸林成「蟹地獄」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣車城鄉後灣村地方保育志工發現海岸林中竟有數十個陷阱，放了炒米糠誘捕寄居蟹，數量驚人。圖／保育志工提供
屏東縣車城鄉後灣村地方保育志工發現海岸林中竟有數十個陷阱，放了炒米糠誘捕寄居蟹，數量驚人。圖／保育志工提供

屏東縣車城鄉後灣村擁有豐富的陸蟹及寄居蟹生態，近日地方保育志工巡查時，發現海岸林中竟有數十個陷阱，裡面放了「炒米糠」誘捕寄居蟹，有的陷阱內已捕獲上百隻。志工毀掉陷阱並通報警察隊，希望能將盜捕者繩之以法，也呼籲民眾不要購買寄居蟹。

保育志工昨天巡視海岸林時，發現有人在砍樹設陷阱放餌料，就研判有人準備盜捕寄居蟹，果然晚上前往查看，發現約有25處陷阱，陷阱內都放了炒米糠誘捕寄居蟹，每個陷阱內都有數十到上百隻寄居蟹，數量讓人心驚。

志工表示，後灣地區寄居蟹資源豐富，過去曾因貝殼數量不足，寄居蟹只能選擇蝸牛殼居住，有此甚至還撿廢棄的瓶蓋、罐子生活，在地居民因此發起「捐螺殼讓寄居蟹有家住」的活動，寄居蟹才有殼可居，沒想到保育成果竟引來不肖人士覬覦。

對此墾丁國家公園管理處表示，已要求保七總隊第八大隊加強巡邏。寄居蟹雖然不是野生動物保育法規定的保育類動物，但後灣屬於國家公園管轄範圍，若任意捕捉生物已違反「國家公園法」將處以罰鍰。

志工表示，盜捕的寄居蟹多送到市區販售，豢養的寄居蟹因生活環境差、不能換殼很難長活，常養不久就死掉了，浪費錢又殘害生命，因此呼籲民眾若發現販售寄居蟹的情形，除了拒絕購買也要主動檢舉，「沒有買賣就沒有傷害」，大家一起來保護寄居蟹。

屏東縣車城鄉後灣村地方保育志工發現海岸林中竟有數十個陷阱，放了炒米糠誘捕寄居蟹。圖／保育志工提供
屏東縣車城鄉後灣村地方保育志工發現海岸林中竟有數十個陷阱，放了炒米糠誘捕寄居蟹。圖／保育志工提供

屏東縣車城鄉後灣村地方保育志工發現海岸林中竟有數十個陷阱，放了炒米糠誘捕寄居蟹，數量驚人。圖／保育志工提供
屏東縣車城鄉後灣村地方保育志工發現海岸林中竟有數十個陷阱，放了炒米糠誘捕寄居蟹，數量驚人。圖／保育志工提供

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