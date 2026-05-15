離島建設條例修法草案 陳光復臉書質疑「稀釋主權」

澎湖縣長陳光復的臉書今天貼出一篇文章表示，中國國民黨籍立法委員陳玉珍等提離島建設條例部分條文修正草案，有許多「稀釋主權」試探性修法；截至晚間11時，暫無法取得陳玉珍說法。

陳光復春節意外摔傷，目前仍在高雄榮總住院治療復健中。這篇透過陳光復臉書（Facebook）張貼的文章表示，草案以「逕付二讀方式跳過審查」，部分條文讓人深感不安，「建設」不能成為「統戰」包裝，「利民」不該成為「賣台」藉口，「如果修法是以犧牲國家安全與澎湖長遠發展為代價，澎湖人絕不能接受，光復也絕對不會答應」。

此外，澎湖縣政府說，高度關注草案中涉「開放陸資投資醫療」及「放寬大陸地區自然人購置不動產」等，攸關離島居民權益、地方發展及國安，相關議題應依現行法令審慎評估，不宜貿然放寬。

澎湖縣政府表示，民國113年金門縣政府函請離島縣政府提供草案意見時，即已就新增「開放陸資投資醫療」及「放寬大陸地區自然人購置不動產」等表達審慎立場，認為相關議題涉及國土安全、社會秩序、醫療體系及離島整體發展，應回歸現行法令規定辦理。

澎湖縣政府說，離島發展固然重要，相關政策推動仍應兼顧國安、社會穩定及居民長遠利益，期盼中央及立法院於後續審議過程廣納各界意見，審慎評估相關修法影響，兼顧離島發展需求與國家整體安全。