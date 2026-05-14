上海團客到金馬觀光了 陸委會：已有13人次入境

上海方面4月29日宣布開放上海居民申請赴金馬自由行、團體遊旅遊簽證後，本月11日，首批上海遊客已入境金門觀光。陸委會14日證實，目前已有3個案件、共13人次的上海居民旅遊團去過金馬，但因上海距離較遠，要像福建居民熱絡赴金馬比較難。

新華社日前報導，金門縣政府副縣長陳祥麟12日出席在上海舉辦的「滬動金門．精彩萬分」金門觀光旅遊推介會上透露，首批上海遊客已於本月11日抵達金門。

陸委會副主委梁文傑14日下午主持例行記者會。針對目前上海居民赴金門、馬祖觀光的申請情況，他表示，目前為止總共有3個案件、13人次是上海居民旅遊團已經來過了。

但他說，上海因為距離福建比較遠，要預期非常熱絡，像福建沿海比較願意到金馬旅遊比較困難。再過一段時間，會再對外公告統計數據。

目前，大陸方面已先後恢復福建省、上海市居民赴金馬旅遊，並已宣布推動恢復上海及福建居民赴台本島團體遊及個人遊（自由行）試點。

大陸國台辦13日指稱，「近期兩岸旅遊業界已經開始互訪考察，為後續兩岸旅遊交流合作鋪路」，有媒體關切，近期是否已有大陸業者來台灣本島踩線？梁文傑表示，目前並沒有核准過相關踩線團。他重申，到台灣的旅遊不管是團體還是自由行，都要先經過觀光小兩會會談再進行，我們還是希望對方能夠回應我們的要求。

另外，大陸東方航空7月將開通成都直航台中航線，春秋航空也傳出將恢復寧波往返高雄航線。梁文傑指出，寧波本屬於兩岸現有的直航點，不需要再特別開放。若在既有配額裡，不成問題。

政府目前開放15個兩岸定期航班航點，包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，每周可飛航班次420班，另有13個包機航點。