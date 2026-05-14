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屏東滿州種植原生種有機黑豆 製成醬油、豆漿、保養品受歡迎

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣滿州農會今天舉辦農民節慶祝活動，推廣農特產品同時表彰農業優良人員及模範農民。記者潘奕言／攝影
屏東縣滿州農會今天舉辦農民節慶祝活動，推廣農特產品同時表彰農業優良人員及模範農民。記者潘奕言／攝影

屏東縣滿州鄉是台灣最南端、最偏遠的鄉鎮之一，獨特的地理環境孕生出許多別具特色的農產品，包括黑豆、港口茶、雨來菇等。為了推廣鄉內農特產品，滿州農會今天舉辦農民節慶祝活動，同時表彰農業優良人員及模範農民。

滿州鄉位於恆春半島東側，地廣人稀適合發展有機農業，加上落山風等氣候影響，生產許多特別的農產品，其中黑豆是最重要的農作物，滿州目前已是目前全台最大、也是唯一的原生種有機黑豆產地。

滿州農會總幹事呂玉茹表示，農會與農民合作經多年打拼，研發生產出多種黑豆副產品，包括黑豆原釀醬油、薄鹽醬油、段木香菇黑豆醬油、素蠔油醬油、黑豆茶包、黑豆醋、黑豆酒、黑豆豆漿，及各式黑豆保養品系列。

她說，滿州自然環境佳，秋冬有落山風吹撫，幾乎沒什麼病蟲害，農民幾乎不用噴灑農藥，農會因此推廣有機生產，產品品質佳且安全性高，歡迎消費者安心選購。除了黑豆外，滿州還有火龍果、港口茶、雨來菇等農特產，也都是品質佳且能吃得安心。

為了推廣農特產品，農會今天舉行農民節大會暨發展地方農業產業文化活動，包括農會理事長長山鐘、常務監事潘憲政、總幹事呂玉茹，及滿州鄉長古榮福、鄉代會主席古宗勳、縣議員潘芳泉、張榮志及各村長都到場參加。會中也頒獎表揚農業優良人員及模範農民，期許他們作為農友們的表率，生產出更好的農特產品。

屏東縣滿州鄉是目前全台最大、也是唯一的原生種有機黑豆產地，農會與農民合作研發生產出多種黑豆副產品。記者潘奕言／攝影
屏東縣滿州鄉是目前全台最大、也是唯一的原生種有機黑豆產地，農會與農民合作研發生產出多種黑豆副產品。記者潘奕言／攝影

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