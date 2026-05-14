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金酒盃學生調酒大賽高雄盛大舉行 369隊參賽創新高

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
邁入第四屆的「金酒盃學生組全國調酒大賽」今天在高雄盛大舉行，今年吸引高達369組學生組隊報名，創下參賽規模新高。記者劉學聖／攝影
邁入第四屆的「金酒盃學生組全國調酒大賽」今天在高雄盛大舉行，今年吸引高達369組學生組隊報名，創下參賽規模新高。記者劉學聖／攝影

第四屆「金酒盃學生組全國調酒大賽」今天在高雄盛大舉行，吸引高達369組學生組隊報名，創下參賽規模新高。這項專為年輕世代打造的夢想舞台，四年內已累計吸引突破千名學生熱血參賽，主辦單位今年邁向多元跨界，將競技維度從專業調酒、餐飲服務技術延伸至品牌行銷領域，提供年輕學子一個更寬廣、更全面的跨域舞台，讓夢想不再受限於科系邊界。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，金酒盃邁入第四年，今年報名組數再創新高，許多歷屆選手在業界皆有卓越表現。為提供更多元化的舞台，今年首度增設『行銷新星組』，打破學科限制，讓廣告、行銷、設計等各領域學生都能擁有專屬的圓夢舞台；從初賽脫穎而出的 12 組決賽隊伍，用創意展現品牌連結新世代的無限可能。他也強調，金門酒廠未來將持續透過產學合作深化人才培育，協助青年學子與產業接軌，同時推廣中式白酒文化，讓台灣品牌走向國際舞台。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠董事長吳昆璋表示，今年首度增設「行銷新星組」，打破學科限制，讓廣告、行銷、設計等各領域學生都能擁有專屬的圓夢舞台。記者劉學聖／攝影
金門酒廠董事長吳昆璋表示，今年首度增設「行銷新星組」，打破學科限制，讓廣告、行銷、設計等各領域學生都能擁有專屬的圓夢舞台。記者劉學聖／攝影

邁入第四屆的「金酒盃學生組全國調酒大賽」今天在高雄盛大舉行，今年吸引高達369組學生組隊報名，創下參賽規模新高。記者劉學聖／攝影
邁入第四屆的「金酒盃學生組全國調酒大賽」今天在高雄盛大舉行，今年吸引高達369組學生組隊報名，創下參賽規模新高。記者劉學聖／攝影

邁入第四屆的「金酒盃學生組全國調酒大賽」今天在高雄盛大舉行，今年吸引高達369組學生組隊報名，創下參賽規模新高。記者劉學聖／攝影
邁入第四屆的「金酒盃學生組全國調酒大賽」今天在高雄盛大舉行，今年吸引高達369組學生組隊報名，創下參賽規模新高。記者劉學聖／攝影

高雄 金門 調酒

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