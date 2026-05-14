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93歲南竿長者首度踏上東引 完成人生夢想

中央社／ 連江縣14日電

93歲的南竿鄉民李要金，在鐵板社區發展協會與連江縣議會議長張永江促成下，今天首度踏上東引。她說，人生夢想之一就是到東引旅遊，實際走訪後，感受到與南竿完全不同氣氛。

位於南竿仁愛村的鐵板社區發展協會，因獲選績優社區，今天至東引鄉參訪。團員中有2位坐著輪椅，超過90歲的長者，引人注目。理事長李金梅告訴中央社記者，93歲的李要金聽到社協要到東引參訪，不僅率先報名，還找2個兒子陪同，希望能完成到東引旅遊的夢想。

李要金今天告訴中央社記者，一直想去東引但苦無機會，剛好社協舉辦參訪活動，便要求兒子一起報名。不管是搭船，還是走訪景點，或是東引地景，都感受到與南竿截然不同氣氛。她也開玩笑表示，東引美食讓她胃口大開，「中餐好像沒吃飽」，讓一旁的兒子們捏把冷汗。

而今年97歲的陳娥娥，也在兒子的陪同下，參與此次東引參訪行程。陳娥娥兒子馮章明告訴中央社記者，母親10多年前曾踏上東引土地，此次暌違多年舊地重遊，感受島嶼之美同時，與左鄰右舍留下美好回憶。

協助鐵板社協安排行程的國民黨籍連江縣議會議長張永江接受媒體訪問時表示，很榮幸能協助長者圓夢，樂見民眾互相至其他鄉旅遊、交流。李金梅說，參訪團一行共30人，今天走訪東引燈塔、一線天、安東坑道、三山據點等，預計明天上午返回南竿。

南竿

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