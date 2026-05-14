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屏東海生館幫企鵝健檢 抽血前這個步驟得先做

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東海生館「我與企鵝的0.1毫米體驗」活動，讓民眾近距離與企鵝互動。圖／海生館提供
屏東海生館「我與企鵝的0.1毫米體驗」活動，讓民眾近距離與企鵝互動。圖／海生館提供

屏東海生館近期幫館內的企鵝、鳳頭海鸚鵡等極地動物，進行年度例行健康檢查，配合其生理特性，獸醫們也利用「小撇步」讓健檢更順利，像在抽血前先幫企鵝泡溫水，讓血管可以在皮膚表層更浮出一點，方便下針，整個健檢過程多了幾分暖心逗趣。

海生館目前飼養巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝與馬可羅尼企鵝4種企鵝，為了讓企鵝們健康快樂地生活，館方從棲地環境控制、營養配方設計到每日健康監測，都請專家利用科學與專業來把關。

館方每年也會定期為企鵝進行完整健康檢查，由屏東科技大學獸醫系醫療團隊協助執行，項目包括體重監測、體態評估及血液分析等全方位檢查。配合企鵝生理特性，健檢過程會有些特別程序以利進行。

最有趣的是企鵝抽血前，飼育員會先帶企鵝泡一場溫水澡，這並非單純為了清潔，而是因為企鵝皮下脂肪厚實，血管不易察覺，溫水浸泡後能促進血液循環，讓血管在皮膚表層微幅浮現，方便獸醫精準下針。

相較於企鵝健檢時的緊張，鳳頭海鸚鵡則是粗神經一族，健檢時表現得格外沉穩，甚至在診療檯上還靜靜轉頭凝視獸醫，完全不荒亂躁動，配合度之高讓醫療團隊直呼「真是好病人！」

為了讓民眾有機會深入認識企鵝的生活日常與幕後照護工作，海生館推出「我與企鵝的0.1毫米體驗」沉浸式活動，不僅能近距離觀察企鵝，還能認識飼育團隊在餌料上、環境仿真等企鵝照護工作的專業與用心。活動至6月底，可上海生館官方網站線上預約，名額有限，有興趣的民眾手腳要快。

屏東海生館要幫企鵝抽血前，要先帶企鵝泡溫水，讓血管可以在皮膚表層更浮出。圖／海生館提供
屏東海生館要幫企鵝抽血前，要先帶企鵝泡溫水，讓血管可以在皮膚表層更浮出。圖／海生館提供

屏東海生館幫企鵝抽血檢查。圖／海生館提供
屏東海生館幫企鵝抽血檢查。圖／海生館提供

屏東海生館幫鳳頭海鸚鵡進行抽血檢查。圖／海生館提供
屏東海生館幫鳳頭海鸚鵡進行抽血檢查。圖／海生館提供

屏東 企鵝

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