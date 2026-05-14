高雄鳳翔公園垃圾山成毒瘤 市府邀台糖採公辦都更籌經費整治

高雄鳳翔公園緊鄰大林蒲遷村預定地，堆積多年垃圾未清除，高市議員李雅靜今天下午再度在議會質詢，要求市府積極處理。副市長林欽榮表示，台糖公司初步願意加入整治計畫，今年將編2千萬元深度調查經費，後續朝整治及開發並行方式解決問題。

鳳山區鳳翔公園緊鄰大林蒲遷村預定地，早年為垃圾掩埋場，面積廣達3.2公頃，1997年垃圾容量飽和停止使用。轉型公園後因地下垃圾產生大量沼氣，考量安全疑慮封園未開放。

議員李雅靜質詢指出，垃圾量恐達100萬公噸，整治經費龐大，公園位處蛋黃區及遷村預定地，這顆「毒瘤」已經到了非處理不可的地步。

副市長林欽榮答詢表示，此案要朝「治本」方式進行，鳳翔公園有三分之一面積屬於台糖持有的住宅區土地，初步協商後，台糖願意加入，將往整治合併開發方向進行。

林欽榮強調，今年會優先編列2千萬元預算進行深度調查，以確定日後所需經費及整治工法；未來都市計畫變更後，以公辦都更回應經費需求，要找真正專業單位鑽勘以確定垃圾數量，後續請環保局、經發局跟台糖公司一起合作。