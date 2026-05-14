澎湖西嶼鄉振興經濟禮金翻倍 加碼每人可領1萬元

澎湖西嶼鄉鄉公所原本規劃發放新台幣5000元振興經濟禮金，西嶼鄉代表會今天拍板通過將「加碼」一倍發放，每人可領1萬元，最快在6月領取，全鄉8000多人受惠。

澎湖西嶼鄉民代表定期會，今天由鄉代表許見情提案西嶼鄉振興經濟禮金，由原規劃的5000元「翻倍」成1萬元，獲得與會代表無異議通過，讓澎湖1 市5鄉中，僅剩馬公市沒有發放。

西嶼鄉公所表示，西嶼鄉所轄有11個村里，在4月30日前設籍者，全鄉約有8000餘人，所須經費8000多萬元，以鄉庫結餘款2億6000多萬元來動支，公所在代表會通過後，預計在6月1日起開放領取。

近年物價飛漲，造成民生負擔加重，在考量公所財政允許下，決定發放振興經濟禮金，其中白沙鄉率先發放1萬元，望安鄉1萬5000元、七美鄉1萬元、湖西鄉5000元，西嶼鄉今天確定加碼發放1萬元，僅剩人口最多的馬公市，由於人口達3萬餘人，市政財政恐難負荷，因此預料跟進機會微乎其微。