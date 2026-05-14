聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖西嶼鄉振興經濟禮金翻倍 加碼每人可領1萬元
澎湖西嶼鄉鄉公所原本規劃發放新台幣5000元振興經濟禮金，西嶼鄉代表會今天拍板通過將「加碼」一倍發放，每人可領1萬元，最快在6月領取，全鄉8000多人受惠。
澎湖西嶼鄉民代表定期會，今天由鄉代表許見情提案西嶼鄉振興經濟禮金，由原規劃的5000元「翻倍」成1萬元，獲得與會代表無異議通過，讓澎湖1 市5鄉中，僅剩馬公市沒有發放。
西嶼鄉公所表示，西嶼鄉所轄有11個村里，在4月30日前設籍者，全鄉約有8000餘人，所須經費8000多萬元，以鄉庫結餘款2億6000多萬元來動支，公所在代表會通過後，預計在6月1日起開放領取。
近年物價飛漲，造成民生負擔加重，在考量公所財政允許下，決定發放振興經濟禮金，其中白沙鄉率先發放1萬元，望安鄉1萬5000元、七美鄉1萬元、湖西鄉5000元，西嶼鄉今天確定加碼發放1萬元，僅剩人口最多的馬公市，由於人口達3萬餘人，市政財政恐難負荷，因此預料跟進機會微乎其微。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。