金酒盃學生調酒賽高雄登場 369組參賽創新高

金酒盃學生組全國調酒大賽今天在高雄林皇宮登場，吸引369組報名，創下歷年新高。主辦方首度新增「行銷新星組」，將競賽範圍延伸至品牌行銷與創意提案，盼打造跨域人才培育平台。

金門酒廠今天舉辦金酒盃學生組全國調酒大賽開幕活動，現場邀請世界級花式調酒冠軍陳俊燊、亞太盃冠軍郭仲維帶來表演，也邀請歷屆冠軍選手返場分享參賽與業界經驗，鼓勵學生勇於追夢。

主辦單位表示，金酒盃自創辦以來，4年累計吸引超過千名學生參賽，活動已成全台指標性學生調酒賽事。今年報名組數達369組，規模再創新高，顯示賽事已逐漸成為全台學生調酒的重要舞台。

今年賽事除原有的專業調酒與餐飲服務競技外，首度新增「行銷新星組」，參賽者需在保留金門高粱酒70年品牌底蘊下，運用年輕化語彙與創意提案，拉近品牌與年輕族群距離，讓中式白酒文化能更貼近日常生活。

金門酒廠表示，希望突破過去僅限餐飲相關科系參與的框架，吸引廣告、行銷、設計等不同背景學生投入，以新世代觀點重新詮釋品牌形象。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，金酒盃邁入第4年，許多歷屆參賽選手目前都已在業界有亮眼表現，也讓人看見年輕世代對調酒與品牌創新的熱情。未來將持續透過產學合作與競賽平台，串聯教育、文化與產業資源，培育兼具創意、品牌思維與實戰能力的人才。

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