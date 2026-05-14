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金門水試所販售「麒麟菜」 長得像珊瑚、營養爆棚300克只賣150元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水產試驗所推出養殖成果「麒麟菜」回饋鄉親，即日起至5月22日開放電話登記購買，每包300克、優惠價150元。圖／金門縣水產試驗所提供
金門縣水產試驗所推出養殖成果「麒麟菜」回饋鄉親，即日起至5月22日開放電話登記購買，每包300克、優惠價150元。圖／金門縣水產試驗所提供

金門縣水產試驗所推出養殖成果「麒麟菜」回饋鄉親，即日起至5月22日開放電話登記購買，每包300克、優惠價150元，數量有限、售完為止，民眾可於上班時間電洽水試所（082-326408）登記，所方將依序通知領取。

麒麟菜屬海洋紅藻類，藻體呈紅色或暗紅色，外型叉狀分枝不規則生長、狀似珊瑚，因此也被稱為「珊瑚草」，水試所指出，麒麟菜富含膳食纖維、礦物質及微量元素，具有低脂肪、低熱量特色，其中鈣與鋅含量尤其豐富，近年逐漸受到重視，成為兼具營養與養生概念的海藻食材。

據了解，「麒麟菜」鈣含量是海帶的5.5倍，裙帶菜的3.7倍，紫菜的9.3倍；鋅含量是海帶的3.5倍，裙帶菜的6倍，紫菜的1.5倍。富含海藻多醣，海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

由於生鮮麒麟菜保存期限較短，水試所建議，民眾購回後可先以清水洗淨，再經汆燙、冷卻後冷凍保存；汆燙後顏色會轉為暗褐色，冷凍可保存約半年。

料理方式多元，可加入醋、蒜、薑、糖及小黃瓜絲涼拌，也可搭配蒜頭、薑絲及肉絲熱炒；若偏好養生甜品，則可加入冰糖、紅棗及枸杞熬煮成「海燕窩」飲品，口感滑嫩清爽，深受不少民眾喜愛。

金門縣水試所今天宣布推出「麒麟菜」，將以每包300克，新台幣150元之優惠價回饋鄉親，分享試驗成果。圖／金門縣水試所提供
金門縣水試所今天宣布推出「麒麟菜」，將以每包300克，新台幣150元之優惠價回饋鄉親，分享試驗成果。圖／金門縣水試所提供

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