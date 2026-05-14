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高雄大樹玉荷包荔枝上市 5月30日、5月31日鳳荔季盛大登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄是全台玉荷包最大產區，大樹區長楊明融（右三）與農民邀請市民到產地購買鮮採荔枝。圖／大樹區公所提供
高雄是全台玉荷包最大產區，大樹區長楊明融（右三）與農民邀請市民到產地購買鮮採荔枝。圖／大樹區公所提供

一年一度的高雄大樹玉荷包採收季節到來，5月30日至5月31日將在大樹姑山倉庫產業文化休閒園區舉辦「 2026年高雄鳳荔季」，一天將有兩場限量農特產品搶購活動，以及棉花糖、冰淇淋、造紙術及捏麵人DIY等周遭配套活動，是購買新鮮現採的玉荷包荔枝的好時機。

高雄是全台玉荷包最大產區，果核小、果肉豐厚及Q彈多汁酸酸甜甜的荔枝即將在5月下旬上市，產季只有短短15天左右。大樹鳳荔文化觀光季2003年起熱鬧登場，今年預計5月30日至31日上午10點至下午5點登場。

5月30日上午9時30分特別加碼贈送早鳥兌換券，現場消費滿百即可集一點，集滿五點可兌換限量精美禮品。大樹區公所說明，活動涵蓋多元親子互動體驗、在地農民新鮮直售、文創市集及每日兩場限量農特產品搶購活動，另有大樹金鑽鳳梨與玉荷包荔枝試吃活動。

大樹區長楊明融表示，大樹玉荷包的採收期約落在每年5月下旬至6月初，時令正盛，口感絕佳，是消費者不可錯過的最佳品嘗時機；活動期間人潮眾多，建議民眾搭乘大眾交通工具或轉接駁車前來，一起輕鬆逛市集、享受假期好時光。

高雄是全台玉荷包最大產區，大樹區長楊明融邀請市民到產地購買鮮採荔枝。圖／大樹區公所提供
高雄是全台玉荷包最大產區，大樹區長楊明融邀請市民到產地購買鮮採荔枝。圖／大樹區公所提供

玉荷包荔枝產季只有短短15天，大樹區公所邀請民眾參加一年一度鳳荔文化節，可到產地購買新鮮現採的玉荷包荔枝。圖／高市農業局提供
玉荷包荔枝產季只有短短15天，大樹區公所邀請民眾參加一年一度鳳荔文化節，可到產地購買新鮮現採的玉荷包荔枝。圖／高市農業局提供

玉荷包荔枝產季只有短短15天，大樹區公所邀請民眾參加一年一度鳳荔文化節，可到產地購買新鮮現採的玉荷包荔枝。圖／高市農業局提供
玉荷包荔枝產季只有短短15天，大樹區公所邀請民眾參加一年一度鳳荔文化節，可到產地購買新鮮現採的玉荷包荔枝。圖／高市農業局提供

高雄 荔枝

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