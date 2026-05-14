日本鹿兒島縣訪屏東 深化交流教育與火箭基地

屏東縣政府與日本鹿兒島縣簽署交流協定（MOU）滿2週年，今天由鹿兒島縣副知事藤本德昭率團拜會屏東縣長周春米，雙方就智慧教育、火箭發射場域進行交流，盼持續深化。

周春米會中表示，自雙方簽署MOU以來，屏東與鹿兒島交流日益密切，透過縣府牽線協助，已有許多民間團體及學校前往鹿兒島交流參訪，讓台日交流從官方層面延伸至教育、文化及民間互動。

周春米分享，去年鹿兒島學生來到屏東參與日本航空墾丁國際馬拉松活動，學生們熱情活潑，令人印象深刻，很高興看見青年交流帶來的正向互動。

針對未來合作方向，周春米說，台灣首座國家火箭發射場已正式落腳屏東縣滿州鄉九棚村，而鹿兒島種子島同樣為知名火箭發射基地，期盼雙方展開交流。

藤本德昭提及，此次安排深入參訪屏東行程，對於屏東推動智慧教育與雙語數位學習成果留下深刻印象；而種子島火箭發射場被譽為「世界最美火箭發射基地」，未來期待雙方能進一步展開航太科技與產業交流。

縣府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，屏東縣與鹿兒島縣透過多次互訪與教育交流，包括台日高校共演小原良祭舞，並促成來義高中、枋寮高中、竹田國中與日本多所學校展開線上交流，雙方也持續推動青年互訪，展現穩定且持續深化的合作基礎。