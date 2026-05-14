高雄敬老卡公車族7月起不再吃到飽惹議 非都會區研擬兩段式收費

高市府追加1.65億元預算，將敬老卡點數將由現行的每年1200點調升為每月600點，卻導致原本可以免費搭公車的政策變成扣抵半價點數，偏鄉每月通勤公車費恐逾600元，另外敬老卡雖新增掛號費扣抵制度，民代批評未符合長者實際需求。市府允諾以199吃到飽及變更非都會區計價方式著手改善。

高市敬老卡今年7月起調整，特約計程車扣抵由50點增至85點，不過公車搭乘從免費改為扣抵半價點數，引發多位議員質疑「福利變相減少」。

市議員黃文益追查發現，敬老卡有效卡數45萬餘張，實際使用人數約26萬人，平均每月約5.1萬人使用敬老卡搭乘公車，其中2423名長者搭乘距離較遠，每月搭乘公車費用逾600元，「原本擴大長者福利政策，卻讓高公車用量族福利縮水！」

議員林富寶指出，六龜至市區建國站車票半價119元、甲仙至建國站半價116元，以每月600點估算，市區可搭公車75次、偏鄉5次就用完，偏鄉長輩到市區看病成本變高，也不利市區長輩去甲仙吃芋冰或寶來溫泉泡湯。

議員范織欽、李亞築表示，對偏遠原住民不利，許多部落族人外出使用敬老卡恐用光600點，淪為「象徵性補助」；北高雄民眾外出仰賴公車，應維持原先不扣點制度。

市長陳其邁說，高雄現在有199方案吃到飽方案，每月600元點數先扣除199點後，即可無限制搭乘公車；現行非市區公車按里程計費，導致偏鄉搭車費用高昂，未來擬統一成一段票8點、二段票16點。兩者搭配使用，可兼顧偏鄉長輩權益。

今年7月後也新增公營市立醫院及38區衛生所掛號費扣抵50點，而台中敬老卡除提供衛生所門診扣抵50點，另媒合383間「特約診所」，涵蓋西醫、中醫和牙醫等。

黃文益表示，全市僅4處市立醫院僅提供扣點，即便考量偏鄉長者需求，已納入各區衛生所診所，總計47處據點需供26萬人使用，偏鄉長者全數湧入當地衛生所，恐造成不敷使用、量能不足，建議納入私立大型醫療院所和基層診所。李亞築也提及，北高雄未設置公營醫院，長者需長途至衛生所看診，相當不便，應加速媒合偏鄉私營醫院院所。

社會局長蔡宛芬表示，敬老點數用於醫療場域是比照雙北制度，僅納入公營醫院和衛生所，若納入私立院所和基層診所，涉及龐大追加預算數，仍須評估。