金門擎天廳參訪全面數位化！6月起改採線上申請 申請規則看這裡

為提升民眾申辦便利性，金門縣政府觀光處今天宣布，自115年6月1日起，知名戰地景點「擎天廳」參訪申請將全面導入線上報名系統，未來民眾不論個人或團體旅遊，皆須透過網路完成申請，原有電話、紙本、傳真及電子郵件等受理方式將同步停止。

觀光處表示，擎天廳位於軍事管制區內，因具特殊戰地文化與歷史氛圍，長年吸引大批遊客慕名參訪，為提升行政效率與旅遊服務品質，縣府推動「擎天廳線上申請系統」，整合報名、資料填報及流程管理功能，盼藉由數位化作業，讓申請程序更即時、透明且便利。

新系統上線後，民眾可不受時間、地點限制，直接透過網頁完成申請，減少重複填寫資料與文件往返的不便，也有助於旅客提早安排行程。觀光處指出，無論個人或團體，皆須於預定參訪日前7日至60日內提出申請，以利後續審查及行程規劃。

為讓民眾及旅遊業者提前熟悉操作流程，觀光處已開放測試網站供外界體驗，民眾可至 https://kmsvs.azurewebsites.net/ 搶先熟悉操作介面及報名流程。相關資訊亦同步公告於金門觀光旅遊網及官方社群平台，方便民眾查詢使用。

觀光處也提醒，擎天廳屬軍事管制區，參訪對象僅限具中華民國國籍者申請，外籍人士（含陸籍人士）、身分資料不符，或拒絕提供身分證明文件者，皆不得入營參訪。入營時須出示國民身分證進行查驗，護照、戶口名簿及無照片健保卡等文件，均不得作為查驗證件。

至於尚未申辦身分證的嬰幼兒，則須攜帶附有照片且可辨識身分的健保卡或相關證明文件，以利現場查核。

觀光處表示，115年5月31日前已送件的申請案件，仍依原規定辦理；6月1日起，所有參訪案件均須改採線上申請，縣府後續也將持續蒐集使用者意見，滾動調整系統功能，提升智慧觀光服務品質。

另外，配合新制上路，原有服務專線即日起停止使用，民眾若有操作或參訪相關問題，可改撥082-318823轉62713洽詢。

位於太武山內的擎天廳，是不少觀光客指名想參觀的景點，從6月起，參訪申請將全面導入線上報名系統，未來民眾不論個人或團體旅遊，皆須透過網路完成申請。記者蔡家蓁／攝影