澎湖初夏百合花祭登場　遊客一睹美麗花海

屏東縣離島琉球鄉每年約有120萬人造訪，東琉碼頭擠得水洩不通，也因為鄰近東港華僑市場，周邊交通每逢連假總是大打結。2024年新園鄉的海洋航運園區開啟用，盼能分流東琉線的人潮，未料專營鹽琉的大福航運去年11月停航，今年3月復航後航班不多，預計6月底3艘船到位，能提升載客數。

2026-05-13 19:12