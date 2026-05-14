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澎湖初夏百合花祭登場 遊客一睹美麗花海
澎湖縣初夏「百合花祭」活動今天在馬公第三漁港國際廣場登場，全縣休憩園區、公園綠地、社區與學校等近3000平方公尺種植約5.7萬株百合，包括村道、田埂，遊客可一睹美麗花海。
澎湖副縣長林皆興率澎湖縣政府農漁局、教育處與社會處主管等為活動揭幕，文光國民小學師生成為首批賞花遊客，感受自然景觀美，每人還獲贈1盆百合回家種。
林皆興說，澎湖島嶼像大公園，澎湖縣長陳光復希望各地都有公園感，每季有不同花海，今年選定適合在澎湖夏季盛開的台灣特有種「鐵砲百合」，未來還有天人菊與海牽牛花等，讓澎湖全島處處可見花海。
澎湖林務公園管理所表示，花季可望延續到6月；農漁局說，推廣百合居家綠化，提供1萬餘粒百合種球供民眾領取種植，也籲請民眾賞花時不要採摘或踐踏花草。
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