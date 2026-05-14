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高雄自詡「AI主權城市」未制定防弊準則 民代憂衝擊市民權益、個資

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄市近年積極導入AI技術，市議員林智鴻質詢表示，市府未制定AI使用相關自治條例，若公務機關使用AI輸入民眾個資、撰寫處分公文書、判定補助資格等，恐難以「防弊」。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市近年積極導入AI技術，市議員林智鴻質詢表示，市府未制定AI使用相關自治條例，若公務機關使用AI輸入民眾個資、撰寫處分公文書、判定補助資格等，恐難以「防弊」。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市近年積極導入AI技術，也啟用「燈塔計劃」，打造城市級生成式主權AI平台，提升城市治理效率、強化智慧城市發展，但市議員林智鴻今質詢表示，目前市府未制定AI使用相關自治條例，若公務機關使用AI輸入民眾個資、撰寫處分公文書、判定補助資格等，恐難以「防弊」，市府應儘速成立「AI戰略辦公室」，管控市府AI應用整體發展效益。

林智鴻分析各項公務機關應用AI的情境，包括公務員使用生成式對話AI軟體輸入民眾個資、撰寫處分公文書，或是撰寫機關宣傳圖卡恐雷同他人創作，甚至僅用AI判定民眾是否合乎補助資格；他認為使用市府AI相關規範在哪？如何保障民眾權益和個資？應加速制定「高雄公務AI準則」，但市府僅稱需至6月，數發部「AI基本法」通過後，才能依循細則。

林智鴻表示，AI技術早已發展，包括民政、社政、財經、教育、農林、交通、警消環衛等市府部門均會利用AI從事各項業務，例如疑似詐騙金流辨識、商圈智慧行銷、都市發展模擬、傅染病防治、路平感測、停車需求、流浪動物監測、觀光人流等，「但市府卻要等到中央頒佈母法才有明確規範，造就的『防弊』空窗誰來顧？」

林智鴻表示，目前AI戰略僅為市府資訊處「數位服務科」其中一項業務，可能導致各局處各行其事，整體AI計劃應由府級資訊計畫把關，相較美國已啟動監管AI，為新興科技建立安全護欄，避免各州各自為政，他強調AI風險不光是資料外洩，也包括偏見、歧視、弱勢近用受阻、兒少與人權影響、公共安全、民主秩序和制度性風險。

他認為，「高市公務Al使用準則」應完整納入脆弱族群保障，研議將共通性原則升格為全台第一部地方自治條例，市府層級應成立「AI戰略辦公室」或相關會報，管控市府AI應用整體發展效益，不落於疊床架屋或資源浪費，並建立「限公務網域、限公務帳號、限授權人員使用」市政AI服務平台與治理框架，供市府公務人員在安全可控環境下使用。

副市長李懷仁表示，2年前國科會和數發部已發佈公務機關導入AI指引參考手冊，市府依循此導入各局處AI應用，也會在今年AI基本法通過後，儘速制定市府本身規範；但目前已要求各機關在AI「風險評估」加強注意，購置AI帳號時需考量未作成決定和機密不能上傳至AI雲端，若AI參與審查、生成或協助機關決定時，最終仍須由承辦人員做人工最終確認。

高雄市近年積極導入AI技術，市議員林智鴻質詢表示，市府未制定AI使用相關自治條例，若公務機關使用AI輸入民眾個資、撰寫處分公文書、判定補助資格等，恐難以「防弊」。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市近年積極導入AI技術，市議員林智鴻質詢表示，市府未制定AI使用相關自治條例，若公務機關使用AI輸入民眾個資、撰寫處分公文書、判定補助資格等，恐難以「防弊」。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄 燈塔 AI

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