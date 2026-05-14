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高雄左營、楠梓幼兒近2萬 僅2親子館空間、設備不敷使用

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
左營富民親子館去年服務逾四點八萬人次，但許多設備老舊。記者宋原彰／攝影
左營富民親子館去年服務逾四點八萬人次，但許多設備老舊。記者宋原彰／攝影

高雄市政府今年在阿蓮區新增一處親子館，也規畫翻新三民區兒福親⼦館，但左營、楠梓區近年因產業人口移入，幼兒數增加，既有兩處親子館卻狹小且設備老舊，家長難以預約課程，議員要求再尋覓據點新設親子館。

高雄廿五處親子館各具特色，前鎮竹西親子館是全市唯一設有砂屋設施的場館、愛群親子館能攀岩、小港親子館打造航空飛行主題、前金親子館以兒童繪本進行空間布置、路竹親子館設有開心農場、桃源親子館是全市首家部落森林系親子館、三民陽明親子館是全國首設「居家安全示範體驗屋」的場館。

但議員黃文志表示，左營、楠梓區近年人口成長，僅各一處親子館，左楠地區幼兒數近兩萬人，兩處親子館去年服務近六萬人次，已不敷使用，其中富民館占地一二○坪，去年服務超過四點八萬人次，設備老舊。楠梓館僅七十二坪，受限於空間，家長提前預約親子課程也常落空，「公共育兒資源配置趕不上人口紅利，市府應在當地社宅或楠梓第二行政中心增設親子館」。

社會局長蔡宛芬表示，因應捷運Ｒ20後勁站聯開案，楠梓區公所將搬遷，市府規畫利用舊區公所二樓空間增設親子館，占地超過百坪，進駐期程將配合區公所搬遷進度。左楠地區超過百坪的空間較難尋，評估於今年將完工的援中派出所暨多功能社區中心規畫親子館。

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