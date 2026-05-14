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高雄多數親子館營業「朝九晚五」 雙薪家庭用不了難喘息

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
去年八月開幕的鼓山親子館融入積木元素，推廣親子共學。圖／翻攝自鼓山親子館臉書專頁
去年八月開幕的鼓山親子館融入積木元素，推廣親子共學。圖／翻攝自鼓山親子館臉書專頁

高雄市政府為滿足幼兒托育需求，設置廿五處親子館提供遊具和親子活動，讓家長有放鬆喘息空間，但多數親子館僅白天開放，雙薪家庭下班後無法使用，民代認為開館時間不夠彈性，建議比照台北市試辦夜間模式，社會局表示，將調查家長需求並進一步研議。

社會局長蔡宛芬說，市府依中央規範，親子館每周開放五天以上，周六、周日維持其中一天開館，全市十三處周休假日都開館，但因各場館空間、人力有限，部分需和其他機構共構並配合大樓管理時間，全數親子館要在周末開館，仍有困難。

高雄親子館提供○至六歲兒童和家長育兒資源，依年齡規畫嬰幼兒活動，並提供玩具、繪本和圖書促進學齡前兒童智能及大小肌肉發展，另提供托育與照顧諮詢，免費親職課程、兒童發展篩檢、二手玩具捐贈與借用等。鼓山親子館去年八月開幕，內部融入積木元素；杉林區親子館主打生態走讀，大社親子館將在地芭樂、牛奶、蜜棗「三寶」融入空間，讓孩子從小認識家鄉之美。

但多數親子館為周一至周六上午九時至下午五時開放，過半數周一也休館。議員黃飛鳳發現，雙薪家庭平日下班後，親子館已打烊，根本用不到。

她表示，親子館需由大人陪同孩子前往，家長上班時間去不了，下班則已閉館，導致整體館舍使用率低，建議參考市立圖書館開放至晚間九時，試辦夜間模式外，企業補假或連續假期時也能營運，確保雙薪家庭有高品質育兒去處；平日各區親子館也能「錯時營運」，讓大家每天都有夜間據點可用。

左營區一名家長說，他孩子目前三歲正好動，每晚都會到附近公園「放電」，如果親子館能在夜間開放，確實讓父母輕鬆不少。

議員張博洋指台北市北投育兒友善園多年前首創夜間服務機制，一周兩天從下午二時至晚間九時開園。高雄雙薪家庭據統計逾四十萬戶，親子館開館到傍晚，無法滿足現代雙薪家長需求。且一般幼兒園下午四時陸續放學，父母接送孩童後往往分身乏術，晚餐後無不希望有喘息放鬆空間，親子館啟用夜間服務實有必要。

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