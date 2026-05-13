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小琉球年湧120萬人 鹽琉線暑假前3艘船到位拚分流

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
鹽琉線船運中心。圖／屏東縣府提供
鹽琉線船運中心。圖／屏東縣府提供

屏東縣離島琉球鄉每年約有120萬人造訪，東琉碼頭擠得水洩不通，也因為鄰近東港華僑市場，周邊交通每逢連假總是大打結。2024年新園鄉的海洋航運園區開啟用，盼能分流東琉線的人潮，未料專營鹽琉的大福航運去年11月停航，今年3月復航後航班不多，預計6月底3艘船到位，能提升載客數。

縣府在2024年8月啟用的新園海洋航運園區，位在新園鄉東港鹽埔漁港，基地面積範圍4.3公頃，耗資4.311億元，有海洋廣場、停車場、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等設施。

然而2025年6月大福航運申請減班，2025年11月暫停航運，今年3月復航，現階段僅1艘船行駛，平日來回2航次、假日5航次，交旅處表示，還有2艘船整備中，預計暑假前6月底，3艘船將一次到位，屆時班次會增加，可望提升載客量。

小琉球每年約有120萬人登島，大量人潮多從東港漁港搭船，但也造成東港漁港碼頭周邊交通大打結，縣府希望藉由鹽埔漁港到小琉球的航線，分流人潮。鹽琉線航運高峰約一年13萬人搭乘，跟東琉線相比懸殊。

交旅處長黃國維觀察，鹽琉線面臨最大的問題是航運能量太少，等到船公司一切準備好，提升載運量能，鹽琉線仍有無限的發展性。

屏東縣府連三年在鹽琉漁港舉辦活動盼能帶動人氣，也讓大家認識鹽琉漁港，今年第三年也是鹽琉趴轉型一年，活動將在5月22到24日一連三天登場，以「夜市×辦桌×音樂祭」為主軸，融合搖滾辦桌、無人機展演、限定鹽琉藍海光環境、海口味市集等，打造最具台灣味夏日港邊派對。

交旅處表示，鹽琉趴以港口為舞台，透過小旅行與船運行銷，讓更多人認識新園海洋航運園區，從新園搭船前往小琉球，也是方便又舒適的選擇。

屏東縣府連三年在鹽琉漁港舉辦活動盼能帶動人氣，也讓大家認識鹽琉漁港，將在5月22到24日一連三天登場，以「夜市×辦桌×音樂祭」為主軸，圖為先前舉辦的情形。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府連三年在鹽琉漁港舉辦活動盼能帶動人氣，也讓大家認識鹽琉漁港，將在5月22到24日一連三天登場，以「夜市×辦桌×音樂祭」為主軸，圖為先前舉辦的情形。圖／屏東縣府交旅處提供

小琉球 華僑 屏東

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