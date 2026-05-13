金門迎上海首批遊客 縣府：積極拓展旅遊市場

中國上海市文旅局日前公告上海居民可申請赴金馬旅遊，首批遊客11日抵達金門，今天結束行程離開；金門縣府說，今年度規劃辦理4期金門觀光旅遊推介會，積極拓展大陸旅遊市場。

業界相關人士表示，這次上海首批旅客加領隊共5人，行程3天2夜，已搭乘今天的船班離開金門。此行大多參訪金門經典景點，例如翟山坑道、山后民俗文化村、莒光樓等處。

中國上海市文旅局官網4月29日公告，上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質（指具備認證、許可證）旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，按規定向兩地相關機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

金門縣政府觀光處今天透過新聞稿表示，金門縣副縣長陳祥麟、觀光處長許績鑫、金門縣旅行商業同業公會及相關產業共50人組成金門旅遊推介團，分別於5月12日在上海市、今天在廈門市辦理「金門觀光旅遊推介」活動。

觀光處說明，為強化大陸地區觀光行銷力度，提升小三通旅遊量能，觀光處今年度規劃辦理4期「金門觀光旅遊推介會」，積極拓展大陸旅遊市場。

觀光處表示，上海首批遊客11日抵達金門旅遊，觀光處年度首場旅遊推介會選在上海市辦理，整合金門觀光產業鏈，藉由面對面交流方式，強化金滬2地旅遊產業媒合，進一步提升金門觀光品牌能見度。

觀光處說，縣府團隊持續強化大陸市場行銷推廣工作，帶領觀光產業走出門，與業者齊心推動招攬旅客上門，同時亦將節慶活動、特色遊程及多元觀光資源，融入旅遊行銷模組當中，以更積極作為拓展多元旅遊客源，打造金門成為兩岸旅遊首選目的地。

兩岸小三通過去受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停航，直到民國112年1月金廈小三通復航，台灣籍旅客可經小三通往返，8月也開放港澳旅客經小三通至金門。

中國福建公安廳出入境管理局於113年9月27日宣布恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請；中國上海市文旅局則於115年4月公告，上海居民可申請辦理赴金馬旅遊。