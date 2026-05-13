小三通人潮激增 水頭港旅運中心大規模消防演練打造安全防護

位於金門水頭港旅運中心的新旅運中心自今年2月試營運後，憑藉較舊場站增加3.5倍的空間及智慧化通關設備，大幅提升小三通旅運效率，因應旅客量持續攀升，金門縣消防局近日特別在旅運中心辦理大型火災搶救組合演練，結合港務處自衛消防編組與民間自主緊急應變隊（T-CERT），透過實兵、實地、實裝方式，全面驗證港區災害應變及跨單位協調能力。

此次演練模擬旅運中心3樓餐飲區因煮炊不慎引發火警，濃煙迅速向上竄升並延燒周邊空間，現場旅客一度驚慌失措；站務人員第一時間啟動自衛消防編組，進行火警通報、初期滅火及人員疏散，同時由T-CERT隊伍投入自主應變，在消防人員抵達前先行協助控制現場。

水頭港消防分隊獲報後率先趕抵，立即與港務處完成情資交接，掌握燃燒位置及受困人員資訊，並迅速成立火場指揮所；隨後消防局支援車組與人力陸續抵達，投入人命搜救、火勢控制與疏散引導等任務。整場演練共出動指揮車2輛、消防車6輛、救護車2輛及33名消防與支援人員，驗證大型複合式公共場所的整體救災能量。

為強化重大火警搶救效能，消防局此次也同步模擬建築物全面延燒的極端情境，實地操作「水源供給不中斷」戰術；消防人員於現場快速部署多條水線，結合消防栓、中繼幫浦與水庫車建立循環式供水系統，確保前線搶救水量穩定充足。

演練期間，指揮官也依火勢變化，動態調整射水部署，同步驗證長距離佈線、多車聯合供水及大量出水等關鍵戰術，藉由完整資源調度與跨體系整合，提升重大災害搶救效率，降低火勢擴大風險。

金門縣消防局第一大隊大隊長董必文表示，水頭港旅運中心是金門重要交通樞紐，每日往返旅客眾多，一旦發生災害，影響層面相當廣泛，因此透過組合演練，不僅可提升場所自衛消防編組能力，也能強化消防人員對大型複合用途場所的救災戰術與應變能力。

董必文也呼籲，各場所管理權人應落實消防安全設備維護與員工防災教育訓練，熟悉各項緊急應變程序，透過平時整備與公私協力，共同守護民眾生命財產安全。