快訊

遭親弟指控性侵12年「家人全漠視」 頂流女星富商尪首發聲

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

聽新聞
0:00 / 0:00

小三通人潮激增 水頭港旅運中心大規模消防演練打造安全防護

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
因應金門水頭港旅運中心旅客量持續攀升，金門縣消防局在旅運中心辦理大型火災搶救組合演練，透過實兵、實地、實裝方式，全面驗證港區災害應變及跨單位協調能力。圖／金門縣消防局提供
因應金門水頭港旅運中心旅客量持續攀升，金門縣消防局在旅運中心辦理大型火災搶救組合演練，透過實兵、實地、實裝方式，全面驗證港區災害應變及跨單位協調能力。圖／金門縣消防局提供

位於金門水頭港旅運中心的新旅運中心自今年2月試營運後，憑藉較舊場站增加3.5倍的空間及智慧化通關設備，大幅提升小三通旅運效率，因應旅客量持續攀升，金門縣消防局近日特別在旅運中心辦理大型火災搶救組合演練，結合港務處自衛消防編組與民間自主緊急應變隊（T-CERT），透過實兵、實地、實裝方式，全面驗證港區災害應變及跨單位協調能力。

此次演練模擬旅運中心3樓餐飲區因煮炊不慎引發火警，濃煙迅速向上竄升並延燒周邊空間，現場旅客一度驚慌失措；站務人員第一時間啟動自衛消防編組，進行火警通報、初期滅火及人員疏散，同時由T-CERT隊伍投入自主應變，在消防人員抵達前先行協助控制現場。

水頭港消防分隊獲報後率先趕抵，立即與港務處完成情資交接，掌握燃燒位置及受困人員資訊，並迅速成立火場指揮所；隨後消防局支援車組與人力陸續抵達，投入人命搜救、火勢控制與疏散引導等任務。整場演練共出動指揮車2輛、消防車6輛、救護車2輛及33名消防與支援人員，驗證大型複合式公共場所的整體救災能量。

為強化重大火警搶救效能，消防局此次也同步模擬建築物全面延燒的極端情境，實地操作「水源供給不中斷」戰術；消防人員於現場快速部署多條水線，結合消防栓、中繼幫浦與水庫車建立循環式供水系統，確保前線搶救水量穩定充足。

演練期間，指揮官也依火勢變化，動態調整射水部署，同步驗證長距離佈線、多車聯合供水及大量出水等關鍵戰術，藉由完整資源調度與跨體系整合，提升重大災害搶救效率，降低火勢擴大風險。

金門縣消防局第一大隊大隊長董必文表示，水頭港旅運中心是金門重要交通樞紐，每日往返旅客眾多，一旦發生災害，影響層面相當廣泛，因此透過組合演練，不僅可提升場所自衛消防編組能力，也能強化消防人員對大型複合用途場所的救災戰術與應變能力。

董必文也呼籲，各場所管理權人應落實消防安全設備維護與員工防災教育訓練，熟悉各項緊急應變程序，透過平時整備與公私協力，共同守護民眾生命財產安全。

因應金門水頭港旅運中心旅客量持續攀升，金門縣消防局近日特別在旅運中心辦理大型火災搶救組合演練，透過實兵、實地、實裝方式，全面驗證港區災害應變及跨單位協調能力。圖／金門縣消防局提供
因應金門水頭港旅運中心旅客量持續攀升，金門縣消防局近日特別在旅運中心辦理大型火災搶救組合演練，透過實兵、實地、實裝方式，全面驗證港區災害應變及跨單位協調能力。圖／金門縣消防局提供

金門 火災 小三通

延伸閱讀

花蓮吉安掩埋場火警面臨水源不足窘境 消防局河川抽水應急

桃消特搜大隊演練震災搜救 逼真模擬提升建物支撐技術

水利署導入AI科技防災 快速提供民眾警戒災情資訊

台中「新平好室」社宅工地驚傳火警 國住都曝最新處理情形

相關新聞

高雄流行音樂中心今年將再推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」 樂迷超嗨

第37屆金曲獎即將登場，高雄流行音樂中心13日指出，將於頒獎典禮6月27日當晚7點至凌晨12點，再度推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」，引起樂迷高度關注。

高雄土石方運往南星計畫區「車輛暴增2倍」 爆嚴重空汙民代批管控鬆散

為解決高雄營建土石方無處可去問題，高市府與中央合作啟動南星計畫土石暫置區，但大量土方運送車輛進出港區，造成大林蒲空汙與交通混亂，民代指出當初市府承諾控制每日300車次，但上個月已超過600車次，當地塵土瀰漫，民眾只能戴口罩出門，「市府漫天謊言！犧牲民眾健康」，要求嚴控車流量，在工區及區外道路灑水減緩揚塵。

沉浸式展演 遺構與古城化身舞台 當代馬戲、舞蹈接力演出

屏東縣近年拓展藝文展演形式，結合歷史場域與戶外空間，持續推動「沉浸式展演」，本月16日由「優尼客當代馬戲團」在勝利星村遺構公園帶來「遺構間的祝福」。5月23日由B.DANCE丞舞製作團隊在恆春西門廣場演出國際獲獎舞作「浮花」，移動式觀演與互動，讓藝術走出劇場、走進生活場景，形塑獨具特色藝文體驗。

抗風耐旱的白色奇蹟 澎湖鐵炮百合春季魅力綻放

近年5月來到澎湖各鄉間巷弄、住家庭院或公園綠地，常可看見一朵朵潔白優雅、帶有淡淡清香的鐵炮百合盛開，成為春季最亮眼的風景。澎湖因具乾燥、少雨氣候條件，鐵炮百合與生俱來耐風、耐鹽特性，適合在澎湖栽培，春季展現迷人花景，冬季強風時節維持綠意，提升景觀效果，增加冬季的土地利用率。

金門尋找開鑿翟山坑道老兵

位於金門古崗海岸、如今成熱門觀光景點的翟山坑道，過去是肩負戰備任務的重要軍事設施。為感念當年參與開鑿工程的國軍官兵，金門國家公園管理處與古崗社區發展協會近日發出協尋令，希望尋找當年參與「大帽山坑道」（今稱翟山坑道）工程的老兵，邀他們重返金門見證昔日戰備坑道蛻變為國際知名景區歷程。

六都最慢…高雄補助老公寓設電梯 7年僅核定10案

高雄逾卅年老屋超過六十四萬棟，多數未設電梯，長者上、下樓困難。市府提供最高二一六萬元補助，但七年僅核定十案，進度六都最慢。工務局指整棟住戶同意門檻高、程序繁瑣，加上一年僅四五○萬元預算，只能補助兩案，中央推老宅延壽計畫，高雄可望爭取逾七千萬元，加快電梯增設進度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。