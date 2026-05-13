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鳳山車站轉乘動線卡關 陳其邁允協調地主、改善步道

中央社／ 高雄13日電

民進黨高雄市議員陳慧文今天質詢表示，鳳山火車站每日進出人次逾1萬人次，但周邊轉乘動線對行人不友善。高雄市長陳其邁說，將召集相關局處與地主協調，並向中央爭取步道改善經費。

高雄市議會今天進行市政總質詢，陳慧文質詢指出，鳳山火車站是重要交通樞紐，每日進出人次高達1萬1000人次，但目前民眾若要轉乘高雄捷運O12鳳山站，須繞行至曹公路並在車陣中穿梭，動線危險且不便。

陳慧文表示，經實地勘查發現，鳳山火車站旁有一塊遭圍籬封閉的土地，若能成功打通，民眾出站後即可直接接上風景優美的曹公圳水岸步道，一路安全步行至捷運站與中華街舊城區。她並呼籲市府盡速提出步道改善計畫向中央爭取經費。

陳其邁指出，將指示副市長召集相關局處與地主協調，盡速解決圍籬阻礙。同時也責成市府水利局向中央爭取最高新台幣1000萬元的步道改善經費，期望讓經費盡速到位，為鳳山市民打造更安全、舒適的步行環境。

此外，陳慧文關切老舊石棉瓦清運問題，表示市府石棉瓦清運經費不足，且現行政策「只補助清運不補助拆除」，民眾擔憂拆換屋頂將被認定為「新違章」，導致弱勢家庭寧可住在危險環境中也不敢拆除。

市府環保局答詢表示，正與工務局建管處研擬相關指引。陳其邁也承諾將責成秘書長協調相關局處，並盤點今年預算餘裕，設法加速協助民眾處理石棉瓦問題。

陳其邁 鳳山 高雄

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