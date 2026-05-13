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高雄流行音樂中心今年將再推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」 樂迷超嗨

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄流行音樂中心今年將再推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」，樂迷超嗨。高流／提供
高雄流行音樂中心今年將再推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」，樂迷超嗨。高流／提供

第37屆金曲獎即將登場，高雄流行音樂中心13日指出，將於頒獎典禮6月27日當晚7點至凌晨12點，再度推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」，引起樂迷高度關注。

高雄流行音樂中心表示，邁入第五屆的高流金曲主題活動，今年持續擴大規模與玩法，不僅場外推出「辦桌」特色市集、「真愛唱．戶外K歌包廂」，場內邀來全勤參戰的「精神指標」DJ 賴皮 MR. SKIN坐鎮，並找來首次加入金趴行列的郭書瑤、「跨界才子」李英宏 DJDIDILONG，與多個風格各異的 DJ輪番登台，搭配超人氣Youtuber那那大師浮誇又幽默的主持風格，預計再度點燃高雄港邊最瘋狂的音樂夜，去年門票幾乎開賣即秒殺，提醒歌迷把握時間搶票。

藝人郭書瑤指出，「很喜歡大家因為某種喜好相聚在一起的氛圍」，更透漏自己演出風格偏即興，不排除走下台給歌迷「愛的抱抱」；李英宏 DJDIDILONG則表示，相信熱情的高雄觀眾一定能掀起強大音浪，兩人都非常期待與現場歌迷一起大合唱華語金曲。

除了高流 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 大庫（駁二大義C10倉庫）的室內演出，當天𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄的戶外區域也將自下午4點起，同步開張「辦桌」特色市集，集結龍蝦三明治、烤香腸等創意台味料理，李英宏 DJDIDILONG更特別點名想品嘗「炸湯圓」，笑喊「加花生粉！澱粉HIGH！」

此外，今年更加碼推出「真愛唱．戶外Ｋ歌包廂」，精選百首華語金曲，邀請民眾免費登台開唱，從味蕾到喉嚨全面暖身，打造具延續性的金曲派對體驗。

高流執行長丁度嵐表示，希望透過金趴活動持續回應並支持華語流行音樂文化的蓬勃發展，讓活動不只是音樂派對，更成為滿足所有樂迷「身心靈」的年度音樂盛事。

高雄流行音樂中心今年將再推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」，樂迷超嗨。高流／提供
高雄流行音樂中心今年將再推出「高流金趴－Ｋ歌大包廂」，樂迷超嗨。高流／提供

高雄流行音樂中心 郭書瑤

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