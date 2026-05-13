高雄土石方運往南星計畫區「車輛暴增2倍」 爆嚴重空汙民代批管控鬆散

為解決高雄營建土石方無處可去問題，高市府與中央合作啟動南星計畫土石暫置區，但大量土方運送車輛進出港區，造成大林蒲空汙與交通混亂，民代指出當初市府承諾控制每日300車次，但上個月已超過600車次，當地塵土瀰漫，民眾只能戴口罩出門，「市府漫天謊言！犧牲民眾健康」，要求嚴控車流量，在工區及區外道路灑水減緩揚塵。

高雄市一年土方產出量約445萬立方公尺，平均每月約37萬立方公尺，其中民間工程占約七成五，公共工程占二成五，未解決土方去化問題，全市公共及民間工程自去年11月7日起，依「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」將營建剩餘土石方送往南星計劃港區整地土地進行去化，民間工程也在今年1月5日起陸續進場。

工務局原先承諾南星計劃區開放土方進場，會做好環境維護 、空汙管理，利用灑水降低揚塵，且每日最高維持300車次以下，控制尖峰、離峰時段車流，避免影響當地交通，土方運送則以公共工程優先；但市議員陳麗娜發現，今年3月起每日車次已高達602趟次，當月總土方量達26萬立方公尺，「車輛已是原先承諾的2倍！」且全市7成土方都送往此處。

陳麗娜表示，南星計劃暫置場位在大林蒲地區後方，土方運送揚起的粉塵造成嚴重空汙，加上西南風吹拂，影響當地甚劇，空中幾乎瀰漫灰土，「居民外出都要戴口罩，過敏、呼吸道疾病變得更嚴重！」目前暫置場已在上月已提升至每日640車次，未來恐上看1千，而現場只有4輛灑水車，高市府卻放任此狀況數月，「市府漫天謊言只是犧牲民眾健康」。

陳麗娜表示，她過去曾建議北高雄應另闢土地進行去化，避免全市土方車輛都運往南星計劃區，當地民眾雖盼望國道七號能紓解交通，但南星港區整地土地已成為最大隱憂，「中山路、小港地區居民哪有寧日？」

市長陳其邁表示，目前土方運送車次的主要路線並非中山路、沿海路，而是國道一號、台88線、台29線，並鳳鼻角地區進入，過程中引起土方揚塵，工務局、環保局已強化改善、查察，會確保土方運送過程，減少對當地的影響，現階段已有明顯改善，市府會在沿海路、台17線持續監控車輛，若轉口貨櫃車或部分土方車輛高於預計車流量，就會啟動管制。

陳其邁表示，截至目前全市已有近60萬立方公共工程土方運至該處，民間僅占8萬立方，但土方量受國際情勢影響，市府會嚴格把關。環保局回應，不定期派員稽查工區，要求施工單位確實做好灑水、鋪設防塵網（布）等防制措施，若不符合規範，依空汙法處分；工務局也說現均有不斷灑水、限制車輛動線降低擾動影響範圍。