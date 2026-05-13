沉浸式展演 遺構與古城化身舞台 當代馬戲、舞蹈接力演出

屏東縣近年拓展藝文展演形式，結合歷史場域與戶外空間，持續推動「沉浸式展演」，本月16日由「優尼客當代馬戲團」在勝利星村遺構公園帶來「遺構間的祝福」。5月23日由B.DANCE丞舞製作團隊在恆春西門廣場演出國際獲獎舞作「浮花」，移動式觀演與互動，讓藝術走出劇場、走進生活場景，形塑獨具特色藝文體驗。

春風調戲藝術節5月接連兩場戶外沉浸式展演，16日下午3時「優尼客當代馬戲團」在勝利星村遺構公園演出「遺構間的祝福」，以流動式觀演形式，帶領觀眾穿梭歷史場域。作品融合跳板、肢體特技與空間裝置，在斷垣殘壁間重構充滿想像力藝術現場，讓遺構成為承載記憶與祝福舞台，成為充滿生命力與想像的藝術現場。

5月23日晚間6時，B.DANCE丞舞製作團隊在恆春西門廣場帶來國際獲獎舞作「浮花」。作品靈感取材「放水燈」文化，以詩意肢體描繪生命與情感流轉，並結合恆春古城歷史場景與南國風景，打造沉浸式觀演體驗。演後更安排「浮花儀式」，邀請觀眾手持燭光共同參與，藝術不只是觀看，共同參與這場融合藝術與情感交流的沉浸式體驗。

文化處指出，從勝利星村的歷史聚落，到恆春古城文化地景，屏東以不同場域為舞台，串聯移動式觀演與參與式體驗，展現戶外沉浸式展演的多元樣貌，讓藝術不再只是「觀看」，而是被感受、被記憶的文化旅程。