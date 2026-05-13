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抗風耐旱的白色奇蹟 澎湖鐵炮百合春季魅力綻放

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
澎湖林務公園管理所公園種植鐵炮百合景觀植物。圖／高雄區農改場提供
澎湖林務公園管理所公園種植鐵炮百合景觀植物。圖／高雄區農改場提供

近年5月來到澎湖各鄉間巷弄、住家庭院或公園綠地，常可看見一朵朵潔白優雅、帶有淡淡清香的鐵炮百合盛開，成為春季最亮眼的風景。澎湖因具乾燥、少雨氣候條件，鐵炮百合與生俱來耐風、耐鹽特性，適合在澎湖栽培，春季展現迷人花景，冬季強風時節維持綠意，提升景觀效果，增加冬季的土地利用率。

高雄區農改場長羅正宗說，澎湖長年受到強烈東北季風與海風侵襲，農作物生長面臨嚴峻挑戰，導致冬季田間景象往往顯得單調。然而，鐵炮百合作為濱海植物，天生具備抗風、耐鹽及耐旱等特質，能在澎湖惡劣的冬季環境中生長良好。從野外與庭院栽植現象，也證實鐵炮百合已逐漸融入澎湖地景，成為春季最具代表性花卉之一。

高雄區農業改良場澎湖分場指出，雖然一般庭園景觀多採用宿根栽培鐵炮百合，但若欲獲得高品質健康植株，可運用「鱗片扦插技術」繁殖與更新栽培。

澎湖分場指出，澎湖降雨量少且環境濕度低的得天獨厚風土條件，降低病害發生率，更為健康鱗莖生產提供絕佳天然屏障。由田間栽培試驗觀察得知，鐵炮百合在澎湖經過一季生長，鱗莖的周徑與重量均有明顯增長，證實澎湖的氣候環境極利於種球發育，深具發展為「本土種球供應基地」的產業潛力。

另外，澎湖氣候乾燥，種植田區應防範因排水不良導致的鱗莖腐爛，建議可採取高畦栽培，以確保產量並兼顧種球健康。在澎湖鐵炮百合最佳栽植時間為每年11月左右，能避開酷暑，能充分利用冬季生長期，在隔年春季順利開花。

羅正宗說，鐵炮百合耐澎湖冬季東北季風與鹽霧，冬季期間能維持地上部翠綠景觀，至翌年春季再展開潔白大花，兼具景觀與栽培價值。未來若能配合縣府推展景觀美化、休憩空間營造及民眾自家庭院美化，鐵炮百合有機會成為澎湖新的亮點花卉，帶動在地農業發展多元化的可能性。

澎湖當地住家窗台前種植鐵炮百合。圖／高雄區農改場提供
澎湖當地住家窗台前種植鐵炮百合。圖／高雄區農改場提供

鐵炮百合於澎湖試驗田種植情形。圖／高雄區農改場提供
鐵炮百合於澎湖試驗田種植情形。圖／高雄區農改場提供

澎湖 植物

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