金門尋找開鑿翟山坑道老兵

位於金門古崗海岸、如今成熱門觀光景點的翟山坑道，過去是肩負戰備任務的重要軍事設施。為感念當年參與開鑿工程的國軍官兵，金門國家公園管理處與古崗社區發展協會近日發出協尋令，希望尋找當年參與「大帽山坑道」（今稱翟山坑道）工程的老兵，邀他們重返金門見證昔日戰備坑道蛻變為國際知名景區歷程。

古崗社區發展協會指出，翟山坑道在一九六一年至一九六四年間開鑿，當時正值兩岸軍事對峙最緊張年代，「反攻大陸」氛圍高漲，金門也展開大規模軍事坑道工程。位於金門西南隅的古崗村，因周邊遍布花崗岩丘陵，除設置重砲陣地外，也開鑿出全島規模最大的小艇坑道「大帽山坑道」，後來成為遊客絡繹不絕的翟山坑道。

協會根據軍史資料推估，當年參與坑道開挖的國軍弟兄大多年逾八十至八十五歲，若以當時二十歲左右入伍推算，這批官兵大約出生於一九四一年前後，現今已是白髮蒼蒼長者，希望透過社群網路力量，尋找仍健在的參與者來相聚。

古崗社區發展協會說，凡經審核確認為當年參與開鑿工程的老兵，提供來回機票及一晚住宿補助，名額十五人。

今年翟山坑道音樂節十月十七日、十八日舉行，獲錄取老兵需於十月十六日抵達金門，報名自即日起至九月十二日截止。