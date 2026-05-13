高雄偏鄉幸福巴士「強制共乘」惹怨 市府：離峰時段1人也派車

高雄市二○二二年起推動幸福共享高雄GO巴士，採預約共乘制，彌補偏鄉公車難以服務區域，但議員發現民眾住家相隔太遠，目的地也不同，強制共乘已惹民怨。交通局指已放寬制度，離峰時段會評估需求，即使一人預約也可派車。

市長陳其邁說，會要求幸福巴士營運單位條列民眾搭乘需求，有急迫性需求者就直接派車，往相同目的地的民眾則安排一起搭乘，「服務偏鄉的政策應更寬鬆、便民」。

幸福巴士內門線二○二四年啟用，內門全區與部分旗山區無公車、客運抵達的聚落或未服務的時段，推出「公車式小黃」比照市區公車收費並整合敬老卡，兩人就能預約搭乘，不需到站牌上車，以滿足偏鄉居民日常通勤、就學、就醫需求，全票十五元、學生票十元、半票八元。

議員林義迪昨質詢表示，幸福巴士採全預約，兩人以上才可發車，但偏鄉家戶距離很遠，搭乘民眾目的地也不同，強制共乘，光接民眾就行駛數公里，要求市府放寬條件，一個人也能搭。

交通局長張淑娟說，幸福巴士尖峰時段需求量大，目前仍以共乘為主，離峰時段若研判派車需求量不高，即使一個人預約仍可派車。

陳其邁表示，偏鄉車輛有限，全面放寬搭乘條件恐不敷成本，市府會評估個人需求，盡量派車以共乘方式，做到最大化的滿足。