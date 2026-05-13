公告月餘就用光…高雄公寓大廈維護補助預算30萬 挨批杯水車薪

高雄許多老舊社區無障礙設施亟待改善，市府對公寓大廈電梯、水塔、排水溝渠等共用部分補助維護修繕費，其中外牆磁磚剝落和電梯修繕為重點申請項目，但一年預算僅卅萬元，每年平均僅能補助廿餘案，今年經費已用完，許多案件申請不到補助款。

工務局建管處表示，公寓大廈維護修繕補助屬基礎維護性質協助措施，鼓勵住戶重視建築共用部分的維護管理，市府另提供六樓至十五樓集合住宅公共安全檢查改善補助、都市危險及老舊建築物重建補助、六樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助等多元措施；每年預算卅萬元，會滾動檢討補助機制及經費妥適性。

工務局今年三月十二日公告公寓大廈維護修繕補助計畫，依建築使用執照區分額度，一九九五年以前建案最高補助一萬元，一九九六年以後最高補助五千元，結果卅萬元預算至四月十三日即用罄。

據統計，這項修繕補助計畫二○二四年至今，共補助九十三件，近五年每年平均補助廿六點八件。議員李雅慧說，每年預算僅編卅萬元，每案上限一萬元，最多僅能補助卅案，一公告就額滿。市府應研議追加預算或調整申請門檻，協助需要修繕的公寓大廈提升住宅安全。

樹德科大行銷系教授黃慶源說，全台普遍面臨社區老化、無障礙設施缺乏問題，短期而言，市府對既有建築最多補助一萬元修繕，實屬杯水車薪，建議從法規著手建立制度，例如從房屋稅提撥一定比率列入公寓大廈維護基金，主動盤點全市老舊建築無障礙設備，協助改善。