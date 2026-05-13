聽新聞
0:00 / 0:00

公告月餘就用光…高雄公寓大廈維護補助預算30萬 挨批杯水車薪

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄工務局雖提供老舊社區無障礙設施修繕補助，最高僅補助一萬元，每年卅萬元預算，一公告就迅速用罄。記者宋原彰／攝影
高雄工務局雖提供老舊社區無障礙設施修繕補助，最高僅補助一萬元，每年卅萬元預算，一公告就迅速用罄。記者宋原彰／攝影

高雄許多老舊社區無障礙設施亟待改善，市府對公寓大廈電梯、水塔、排水溝渠等共用部分補助維護修繕費，其中外牆磁磚剝落和電梯修繕為重點申請項目，但一年預算僅卅萬元，每年平均僅能補助廿餘案，今年經費已用完，許多案件申請不到補助款。

工務局建管處表示，公寓大廈維護修繕補助屬基礎維護性質協助措施，鼓勵住戶重視建築共用部分的維護管理，市府另提供六樓至十五樓集合住宅公共安全檢查改善補助、都市危險及老舊建築物重建補助、六樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助等多元措施；每年預算卅萬元，會滾動檢討補助機制及經費妥適性。

工務局今年三月十二日公告公寓大廈維護修繕補助計畫，依建築使用執照區分額度，一九九五年以前建案最高補助一萬元，一九九六年以後最高補助五千元，結果卅萬元預算至四月十三日即用罄。

據統計，這項修繕補助計畫二○二四年至今，共補助九十三件，近五年每年平均補助廿六點八件。議員李雅慧說，每年預算僅編卅萬元，每案上限一萬元，最多僅能補助卅案，一公告就額滿。市府應研議追加預算或調整申請門檻，協助需要修繕的公寓大廈提升住宅安全。

樹德科大行銷系教授黃慶源說，全台普遍面臨社區老化、無障礙設施缺乏問題，短期而言，市府對既有建築最多補助一萬元修繕，實屬杯水車薪，建議從法規著手建立制度，例如從房屋稅提撥一定比率列入公寓大廈維護基金，主動盤點全市老舊建築無障礙設備，協助改善。

公寓 高雄 補助 房屋稅 電梯

延伸閱讀

幼兒園監視影像保存延長至30天 新北最高補助55萬元

卡在補助制度外…屏東「非老非障」緊急安置趨增 企業響應捐款

選戰較勁 長者免健保費 竹市擬Q4上路

竹縣投入4200萬元升級偏鄉教師宿舍 改善17校25間住宿空間

相關新聞

六都最慢…高雄補助老公寓設電梯 7年僅核定10案

高雄逾卅年老屋超過六十四萬棟，多數未設電梯，長者上、下樓困難。市府提供最高二一六萬元補助，但七年僅核定十案，進度六都最慢。工務局指整棟住戶同意門檻高、程序繁瑣，加上一年僅四五○萬元預算，只能補助兩案，中央推老宅延壽計畫，高雄可望爭取逾七千萬元，加快電梯增設進度。

公告月餘就用光…高雄公寓大廈維護補助預算30萬 挨批杯水車薪

高雄許多老舊社區無障礙設施亟待改善，市府對公寓大廈電梯、水塔、排水溝渠等共用部分補助維護修繕費，其中外牆磁磚剝落和電梯修繕為重點申請項目，但一年預算僅卅萬元，每年平均僅能補助廿餘案，今年經費已用完，許多案件申請不到補助款。

金門尋找開鑿翟山坑道老兵

位於金門古崗海岸、如今成熱門觀光景點的翟山坑道，過去是肩負戰備任務的重要軍事設施。為感念當年參與開鑿工程的國軍官兵，金門國家公園管理處與古崗社區發展協會近日發出協尋令，希望尋找當年參與「大帽山坑道」（今稱翟山坑道）工程的老兵，邀他們重返金門見證昔日戰備坑道蛻變為國際知名景區歷程。

高雄偏鄉幸福巴士「強制共乘」惹怨 市府：離峰時段1人也派車

高雄市二○二二年起推動幸福共享高雄ＧＯ巴士，採預約共乘制，彌補偏鄉公車難以服務區域，但議員發現民眾住家相隔太遠，目的地也不同，強制共乘已惹民怨。交通局指已放寬制度，離峰時段會評估需求，即使一人預約也可派車。

國民黨徵召前鎮代洪志明參選東港鎮長 盼打破33年無執政局面

國民黨今天徵召東港前鎮民代表洪志明參選東港鎮長選舉，在地方投下震撼彈；包括國民黨籍立委蘇清泉、議長周典論、潮州鎮長參選人王建元及民眾黨縣黨部主委林育先等人都到場支持，希望打破國民黨長達33年無法在東港鎮執政的局面。

卡在補助制度外…屏東「非老非障」緊急安置趨增 企業響應捐款

少子化現象導致家庭功能漸式微，部分社會邊緣者因變故或疾病導致失能，或有就醫、生活扶助等需求，但因不符法定補助資格，成為「非老非障」，屏東縣府社會處觀察，近5年來非老非障安置案件趨增，感謝企業團體捐款，作為非老非障安置計畫相關經費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。