六都最慢…高雄補助老公寓設電梯 7年僅核定10案

高雄逾卅年老屋超過六十四萬棟，多數未設電梯，長者上、下樓困難。市府提供最高二一六萬元補助，但七年僅核定十案，進度六都最慢。工務局指整棟住戶同意門檻高、程序繁瑣，加上一年僅四五○萬元預算，只能補助兩案，中央推老宅延壽計畫，高雄可望爭取逾七千萬元，加快電梯增設進度。

高雄為改善老舊大樓無障礙環境，向國土署提報計畫，啟動無障礙設施改善補助，協助五樓以下老舊公寓增建電梯，解決住戶上、下樓不便，優先補助家中有六十五歲以上、六歲以下或領有身障證明者，今年申請至八月底止。

這項計畫補助額度為總經費的百分之四十五，升降設備改善補助上限廿萬元，新設補助上限兩百萬元，兩項同時申請補助上限二一六萬元，建管處二○一九至二○二五年度，共核定十案。住小港區公寓的李姓住戶說，光推派代表申請計畫就很困難，低樓層住戶也不同意掏腰包設電梯，家中長輩萬一突發急事，救護很不方便。

議員鍾易仲說，老舊公寓裝設電梯需多數住戶同意，有的光整合意見就耗費數十年，長者等不到電梯甚至被迫搬家；多年來全台各縣市推動老舊公寓增設電梯計畫，高雄到二○二三年只補助五件；反觀台北市、新北市分別補助一百件、七十七件，補助上限為三三○萬、三四○萬元，「高雄速度幾乎是六都最慢」。

工務局建築管理處長沈崑章說明，多數五樓以下公寓因區分所有權人未設立管委會，不易整合意見，市府已請輔導團協助，近年每年新設電梯案平均為三至四件，但年度補助數和預算需依國土署核定數辦理。雙北新設電梯補助是依各自訂定的作業規範辦理，不受中央補助分配數限制，和全台狀況有所差異。

工務局長楊欽富說，中央今年公告老宅延壽計畫後，高雄初估能取得超過七千萬元經費，可望加速老舊公寓電梯裝設進度，市府會加強宣導、協助住戶、設置單一窗口，簡化程序。