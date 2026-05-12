AI修復馬祖老照片 時光島影特展16日開幕

為響應國際博物館日，連江縣政府文化處以「馬祖，是座世界轉運站」為核心概念，5月份推出系列活動。其中16日開幕的「時光島影」特展，將展出以AI技術修復的馬祖老照片。

連江縣政府文化處今天發布新聞稿指出，18日為國際博物館日，今年以「馬祖，是座世界轉運站」為核心概念，串聯展覽、講座、館內互動任務及走讀活動，以深度文化行旅，邀請民眾拆封歷史線索，重新打開馬祖與世界的連結。

文化處表示，16日於馬祖民俗文物館開展的「時光島影」特展，將展出以AI修復的馬祖老照片。同日舉行的開幕式，邀請復興村出身的曹寶泰，分享運用AI修復老照片的動機與歷程，帶領民眾穿越時空，重溫島嶼往昔光影。

此外，16日起至31日止，馬祖民俗文物館將化身「世界包裹分揀中心」，民眾於館內領取活動摺頁，成為「包裹分揀員」，透過任務測驗，瞭解馬祖在海洋文化、戰地歷史、宗教信仰與國際交流中的角色。

文化處說，活動結合文化部百大基地「文化在路上—馬祖島嶼行旅」，於民俗文物館3樓展示5條串聯國際與歷史脈絡的馬祖行旅，並邀請民眾在明信片共創區，畫下心中的私房景點與路徑。民眾還可持「馬祖島嶼行旅護照」，在各島間集章探索，將館內知識化為腳下路徑。

文化處表示，系列活動包括「記憶走讀」，17日首場以馬祖籍登山家李小石為主題，引領民眾走進他幼時成長的南竿津沙聚落與戰地地景，認識他的人生故事。23日於莒光鄉青帆村的「國際浪潮下的青帆」，則能了解西方公司進駐的歷史，曾有的軍事據防與貿易榮景。

文化處透過新聞稿強調，透過國際博物館日系列活動，讓更多人看見，馬祖不只是地理上的島嶼，更是一座長期與世界交流、移動與連結的重要文化節點。