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國民黨徵召前鎮代洪志明參選東港鎮長 盼打破33年無執政局面

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
國民黨今天徵召東港前鎮民代表洪志明（右二）參選今年東港鎮長選舉。記者潘奕言／攝影
國民黨今天徵召東港前鎮民代表洪志明（右二）參選今年東港鎮長選舉。記者潘奕言／攝影

國民黨今天徵召東港前鎮民代表洪志明參選東港鎮長選舉，在地方投下震撼彈；包括國民黨籍立委蘇清泉、議長周典論、潮州鎮長參選人王建元及民眾黨縣黨部主委林育先等人都到場支持，希望打破國民黨長達33年無法在東港鎮執政的局面。

東港是屏東縣重要鄉鎮，政治版圖長期綠大於藍，國民黨不僅已33年無法執政，連提名鎮長參選人都已是24年前，長期消極不振讓支持者心灰意冷。這次經周典論、蘇清泉等人穿線協調後，最終黨部決議徵召洪志明出馬，讓支持者士氣大振。

洪志明從蘇清泉首次當選立委即被延攬擔任助理，2014年首度參選鎮民代表當選，2018年連任，2022年轉戰第4選區縣議員失利；之後仍勤跑基層，原本今年還要繼續參選縣議員，已開始運作並掛上選舉看板，但在國民黨向他招手後決定轉換跑道拚鎮長。

今天大會洪志明向萬丹、新園的選民致歉，表示「計畫趕不上變化！」他說原本已準備參選縣議員，看板都已經掛上，每塊看板都承載著想為家鄉打拚的初心；但為了東港的發展，在國民黨邀請後他經長時間思考，決定承擔參選鎮長的艱鉅任務。

周典論表示，國民黨在東港已33年未能執政，長期由同一政黨執政容易形成慣性與停滯，鎮民需要新作法、新氣象。蘇清泉表示，洪志明長期關注東港發展與地方需求，國民黨這次重新布局東港，希望為地方帶來新的治理方向與改變契機。

洪志明這次出征將對上尋求連任的現任鎮長黃禎祥。黃雖為無黨籍，但仍被視為泛綠陣營人物，他長期經營地方，擔任4年鎮長後經歷及資源都更加豐富。他說，民主政治本來就有競爭，會在鎮務上更加努力爭取鄉親認同。

地方人士分析，東港鎮有幾派重要地方勢力，這次國民黨推舉洪志明出線，顯然事前已有溝通協調過。目前鎮長選舉變數仍大，還是要看民進黨是否另推人選，或是直接支持黃禎祥；若綠營支持黃選情會相對單純，若再另推人選變數將增加，更難預測。

國民黨今天徵召東港前鎮民代表洪志明（中）參選今年東港鎮長選舉，立委蘇清泉（左）及民眾黨縣黨部主委林育先（右）等人到場支持。記者潘奕言／攝影
國民黨今天徵召東港前鎮民代表洪志明（中）參選今年東港鎮長選舉，立委蘇清泉（左）及民眾黨縣黨部主委林育先（右）等人到場支持。記者潘奕言／攝影

國民黨今天徵召東港前鎮民代表洪志明（中）參選今年東港鎮長選舉，立委蘇清泉（左）及民眾黨縣黨部主委林育先（右）等人到場支持。記者潘奕言／攝影
國民黨今天徵召東港前鎮民代表洪志明（中）參選今年東港鎮長選舉，立委蘇清泉（左）及民眾黨縣黨部主委林育先（右）等人到場支持。記者潘奕言／攝影

蘇清泉 周典論 東港 國民黨

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